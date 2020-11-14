干姜肉桂香附泡脚，暖胃

山东省中医院综合内科副主任 谭维勇

寒邪客胃及脾胃虚寒型胃脘痛患者，经常表现为疼痛剧烈、畏寒喜暖、得热痛减，或胃脘隐痛、绵绵不断、喜暖喜按等，可用泡脚方来暖胃止痛。

具体方法为：干姜15克、肉桂9克、香附18克、良姜15克、艾叶9克、吴茱萸6克，药材用开水浸泡，待水温后用药液浸洗双足，每次20分钟，每日1~2次。

方中药物都具有温中散寒的作用。其中，干姜味辛性温，“脾胃学说”创始人李杲说其“生则逐寒邪而发表，炮则除胃冷而守中”。中医认为其主要有四个作用：通心助阳、祛脏腑久寒、发诸经之寒气、治感寒腹痛。肉桂味辛甘，性大热，可补元阳、暖脾胃、除积冷、通血脉。《名医别录》说其主温中、利肝肺气，祛心腹寒热、冷疾。香附味辛、微苦、甘，性平，可理气解郁、调经止痛。良姜又叫高良姜，药性辛热，可散寒止痛、温中止呕。《名医别录》记载它“主暴冷，胃中冷逆，霍乱腹痛”；《本草汇言》说它可祛寒湿、温脾胃，除一切沉寒痼冷。艾叶可理气血、逐寒湿。吴茱萸味辛苦，性热，可温中止痛、理气燥湿。《药性论》记载吴茱萸“主心腹疾，积冷，心下结气，疰心痛；治胃中冷气，吐泻腹痛不可胜忍者”。

这几味药都是温中散寒的常用药，气味辛热渗透，热水浸出率较高，适合外洗、熏蒸、足浴泡脚，对于因受寒或脾胃虚寒导致的胃脘疼痛、肠鸣腹泻、五更泻、肠痉挛、肠易激综合征等均有较好疗效。此外，此方对于受寒导致的头疼、痛经也有较好疗效。但使用时应该注意以下几点：水温不宜高于40℃，尤其是老年人；高血压、糖尿病患者应慎用；有皮损、皮肤红热、皮肤局部感染者不宜用；阴虚阳亢者（潮热、盗汗、眩晕、面红耳赤等）不宜使用。