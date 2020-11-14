中国中医科学院医学实验中心副研究员 代金刚 □ 田思玮

我国约每3名成人中，就有一名高血压患者。中医认为，高血压与肝、肾、脾的关系最为密切。在发病不同时期，证型亦有所不同。总体来说，一般早期肝阳上亢证较为多见，至中期则以肝肾阴虚为主，晚期阴阳两虚更为常见。对于肝阳上亢的早期患者，推荐用夏枯草30克、天麻10克，水煎服，每日服用2次。

方中，夏枯草味辛苦，性寒，归肝、胆经，具清热泻火、明目之效。现代药理研究表明，本品可明显降低实验动物血压，茎、叶、穗及全草均有降压作用。天麻味甘性平，归肝经，具有息风止痉、平抑肝阳的功效，可治肝风内动、惊痫抽搐及眩晕、头痛。二药相伍，入肝、胆二经，可平抑肝阳，治疗高血压导致的头晕目眩、头痛及相关症状。

高血压患者饮食方面应限制钠盐摄入，适当补充高钙和高钾食物，避免食用刺激性的食物，如浓茶、咖啡等，多吃富含粗纤维与维生素的食物。要保证充足睡眠，保持心情舒畅。适当的体育锻炼，如慢跑、快步走等也十分重要，可配合中医导引术，如虎步功、八段锦、六字诀等，加强对腰腿的练习。▲