李广平：房颤危害因素多样 患者要严格规范治疗

房颤是一种常见的心律失常，但由于病因复杂，对人体有很多危害，使人们的生活质量受到影响。房颤都有哪些并发症？目前有哪些创新药物和治疗手段？……近日，天津心脏病学研究所所长、天津医科大学第二医院大内科主任李广平做客新华网健康大讲堂，就房颤相关内容与大家进行分享。

房颤是一种常见的心律失常 危险因素多样

新华网：房颤是一种怎样的疾病？为什么房颤难以“根治”？

李广平：心房颤动简称房颤，是一种常见的心律失常。心律失常有多种类型疾病，如心动过速、房室传导阻滞、早搏、早跳、心率不齐等。房颤病因非常复杂，大多数患者由多种因素致病，其病因并不明确。大多数患者和高血压、糖尿病、心衰等疾病有密切关系，饮酒、呼吸睡眠暂停等也和房颤的发生有关系，是房颤病因的一部分。

从临床诊断来说，有很多疾病可能和病人的房颤是合并存在，但是和房颤本身没有直接的关系。如长期高血压的患者，通过心脏结构的变化，增加了心脏负荷，导致心脏的改变后使房颤发生。因此，房颤的病因学是一系列非常复杂原因造成。

房颤的危害非常严峻，我国卒中患者数量较多，对社会、家庭、医疗资源都造成了极大负担。对于卒中患者，从神经内科角度分析，因卒中而住院的神经内科病人有18%~20%是因为房颤引起的。房颤是怎么形成卒中的？正常心脏收缩是按照一定的节律进行收缩舒张，当房颤发作时，心房原有的收缩和舒张会被打乱，出现了心房壁的微颤，是没有规律的收缩活动。这时，心房内的血液容易在心房内聚集，聚集之后瘀滞形成血栓，这些血栓贴附在心房的房壁上，大多数存于左心耳，当血栓脱落，随着血流至脑部便造成脑卒中。血栓还可以随着血流到其他很多地方，如到脾脏、肠道血管等，造成不同部位的血栓塞，发生很多危险情况。 因此，房颤的危害非常大，房颤本身可以造成卒中，还可以造成心衰。那么为什么房颤不太好根治？因为房颤机制比较复杂，病因复杂，中老年患者合并多种疾病，比如高血压、糖尿病等，加上有饮酒等不良生活习惯，需要进行比较综合的治疗。此外，由于房颤会造成结构性改变，这种结构性改变往往是不可逆的，因此治疗起来非常困难。

房颤病人还会面临很多症状，最突出的症状是病人活动后心慌，比如病人稍微动一动，心率每分钟可达120、130、150次，在这种情况，病人会有心慌、心跳快，心跳颤的感觉。此外，病人因为房颤心率过快会引发系列问题，如急性心肌梗死、心绞痛、心衰等，同时也可以造成其他血栓带来的并发症，临床表现复杂。

如何判断自己是否患有房颤？当房颤病人发作时，有经验医生通过听诊器就可以判断；如果发作迹象不明显，听诊器也有可能漏掉，可通过心电图进行检测；如果病人平时没有发作，是一阵发作，心电图可能检测不到异常，这时就需要背负24小时心电图全程进行检测；如果病人发作非常不频繁，可能一、两个月发作一次，可通过皮下植入的方式，完整记录病人到底有多少次房颤发作，每次时常多久，都可以检测到。所以房颤的诊断并不困难。

房颤治疗有五大要点 患者需严格遵医嘱治疗

新华网：在日常生活中，患者自我管理的要点有哪些？

李广平：对于房颤的治疗，从临床的角度来说有以下几方面：

第一是控制房颤心室率。控制房颤心室率的作用是让病人非常快的心率降下来，让病人症状得以缓解，如病人发作房颤心率130次每分钟，病人在此情况下是比较难受的，需要通过控制心室率的药物治疗，或者通过其他的手段让病人的心率降下来，让病人症状得到缓解；

第二是看病人是否是转复房颤，也就是说病人现在发生房颤了，医生需要终止患者房颤发生，恢复正常的心律，需要通过药物、心脏电复律、微创手术等手段使病人恢复正常的窦性心律；

第三是预防房颤的血栓栓塞性并发症。如病人容易发生脑卒中血栓栓塞，如何来降低这种风险是房颤治疗中重要的一步，也是改善患者生活质量的重要环节。此外是对症治疗或是对原发疾病的治疗，如果病人患有心衰、高血压、糖尿病等疾病，这些疾病的治疗对于房颤综合管理是非常重要的，在医生的管理中也包括了如高血压、糖尿病、心衰等疾病的治疗。

第四是症状的处理。病人可能合并很多心房颤动带来的症状和非房颤带来的症状，如焦虑、紧张等，包括有心衰合并高血压带来一些症状，都需要给予对症治疗。

第五是患者应该遵从医嘱。根据病人患病的不同阶段来考虑不同的管理措施，如控制房颤心室率和转复房颤的药物治疗，还有如何来预防血栓的抗凝治疗。如果病人指征适合，还可以通过微创手术进行导管消融，来解决房颤的复率问题和节律维持问题。

新华网：如何预防并发症带来的风险呢？

李广平：房颤的预防有两个关键点，一是卒中，二是心衰。控制房颤的心室率对于患者来说非常重要，它可以预防心衰的发生或者减少心衰发生风险，控制心室率。应在医生的指导下，规律地应用控制房颤心率药物，降低发生心衰的风险，缓解症状。

对于卒中的预防，我们强调对房颤的病人进行综合评估，给病人应用抗凝治疗药物来预防卒中发生风险的问题，现在对于房颤的病人，我们为病人做卒中出血风险评估，调整病人抗血栓治疗策略。除了之前用的抗凝药，现在也有一些新的口服抗菌药物，非常简便，不需要患者经常去医院检测，每天口服一至两次可达到非常好的抗凝治疗效果。

所以，病人应该在医生的指导下对自己的并发症风险进行科学的评估，规律、正确地服用抗血栓治疗药物，来降低卒中发生风险。（孙慧）