河北省儿童医院获抗击疫情“医院报刊与新媒体传播先进集体”称号

11月12日，白求恩精神研究会医院报刊与新媒体传播委员会成立大会在石家庄召开。河北省儿童医院喜获抗击疫情“医院报刊与新媒体传播先进集体”荣誉称号。宣传统战处尤国军获评抗击疫情“医院报刊与新媒体传播先进个人”。

据院方介绍，自新冠肺炎疫情爆发以来，河北省儿童医院宣传统战处在院党委的坚强领导下，将疫情防控工作作为重大的政治任务，精心策划、周密组织，以高度的责任感和使命担当，整合医院各类媒体平台资源，统筹设计多个主题，不断创新宣传形式，点面结合进行立体宣传，鼓舞广大干部职工抗疫士气，展现白衣天使的抗疫精神，树立公立医院敢于担当的社会形象。

作为院内文化宣传的主阵地，2月至4月，院刊《河北省儿童医院》以“我们在行动”为主题，专刊宣传医院抗击疫情开展情况。收集各科室撰稿120多篇，处理图片2000多张，全面刊发医院广大干部职工、广大党员团员在和疫情战斗中发挥的模范作用，表现出的大无畏精神。《我院成立专家组积极应对疫情》《打响疫情防控战，我们全力以赴》《七项措施做好全院疫情防控工作》等稿件展现了各科室、各专家做的大量细致工作。

抗击疫情宣传过程中，各党总支、各支部积极动员，全面参与，提供优质稿件，如《关键时刻，防疫一线，尽显党旗红！！》《致敬最美的英雄》《让党旗处处飘扬》等，全面展现了医院干部职工在“疫情防控”和“日常诊疗”双线作战中做出的重要贡献。

据院方介绍，2020年以来，河北省儿童医院不断健全新媒体平台，半年来，建立了具有鲜明特色的新媒体矩阵，形成了新旧媒体同发力，线上线下共同发展的新局面。医院通过不断拓展宣传平台，建设高质量的各类媒体宣传阵地，形成媒体矩阵，更好地服务于医院的建设发展，进一步扩大了医院社会影响力，夯实了宣传基础。未来，医院将加强全媒体整体建设，以院刊积淀文化，用新媒体宣竖品牌，以内部平台建设与外部媒体宣传相结合的方式，不断强化医院的社会形象，不断夯实医院文化根基，不断创新医院良好品牌，为推动医院快速创新人文发展做出积极贡献。（河北省儿童医院尤国军 宋立新 供稿）