河北省儿童医院系列活动迎党的“生日”

在建党99年来临之际，为创造党员政治“生日”的良好氛围，河北省儿童医院各支部，开展多式多样的活动进行庆祝。活动强化了党员的责任意识，树立了党员形象，促进了党务工作的全面开展。

疫情当前，医院开展“我是党员我先行”活动。医院先后组织党员志愿者，充实到院前筛查、体温测量、导医导诊工作中去，全力为患者做好服务，全力做好疫情防控工作。医院还在各个科室设置党员模范岗，真正做到党旗挂起来，党徽戴起来，岗位设起来，党员动起来，时时处处走到工作一线，干好本职工作，树好党员形象。

各支部还开展“重温入党誓词”活动，组织党员面对党旗重温入党誓词，使广大党员不忘初心，时刻牢记政治责任和历史使命，以饱满的热情投身工作，积极发挥党员的先锋模范作用。开展学习党史活动。各党总支充分利用工作业余时间，集体组织开展“三个半小时”学习，即每周学习半小时党的历史、学习半小时党的创新理论、听半小时新闻广播，通过学习夯实广大党员的思想根基，坚定“四个自信”做到“两个拥护”，时刻保持共产党员的先进性。开展走访慰问活动。

老干部党总支组织人员，到老党员家中看望，为老党员检查身体，和老党员共迎党的“生日”。各党总支、党支部书记和党员进行面对面沟通，心贴心的交流，了解工作设想，了解家庭情况，了解生活困难，真正为大家办实事，解难题，鼓舞党员工作干劲。多样活动的开展，凝聚了党员力量，鼓舞了党员士气，树立的良好形象，创造了“生日”氛围，全面推进了医院工作的开展。（ 河北省儿童医院供稿）