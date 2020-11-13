科普藏在嘴里 知识都在牙上

从牙颌系统头骨化石到哺乳纲动物牙齿进化过程，从大猩猩到现代人颌骨模型，再到旧石器时代、殷商、秦汉以来口腔医学的重要记载；从脚踏机、压缩机、皮老虎、手动离心铸造机等不同时代的口腔医疗设备，到早期用于口腔医学教育的木制牙体、修复模型、制作模具、石膏蜡像等教具实物……置身于这个容积2100多平方米的现代化展厅，仿佛置身于口腔医学的知识殿堂，能够看到来自32个国家和地区的7800多件口腔文物，分门别类、有序排放在两大展馆的18个主题展区。

走进位于陕西西安空军军医大学口腔医院内的国际口腔医学博物馆，仿佛进入人类口腔医学发展的时光隧道。馆藏文物时间跨期长、分布地域广、涵盖纲目全，具有很强的学术价值、历史价值和观赏价值，成为口腔医学工作者宝贵的学习资源和直观课堂。

11月5日，位于空军军医大学第三附属医院内的国际口腔医学博物馆开馆。该馆馆藏历史之久、数量之多、质量之高、门类之全、规模之大，堪称当今世界口腔医学博物馆之最，也被中国医师协会、中华口腔医学会等多个国家级学会授予医学人文和科教基地。该博物馆向公众免费开放，为广大市民群众普及口腔健康知识，提供科普教育学习课堂。

除了两大展馆的18个主题展区外，该馆还应用先进的科技手段进行口腔疾病发生机理演示；为儿童开展生动有趣的口腔健康互动教育；对社会开放“牙齿的起源与演化”“幸福生活从齿开始”等14个专题讲座，为广大群众普及口腔健康知识。在口腔疾病预防展区，还有不同国家、不同时期开展口腔健康教育的图片资料和100多件口腔卫生用品。在儿童口腔体验区，通过“我是小牙医”、口腔科普娃娃“淘气”、刷牙示教区等项目，让孩子们在玩耍中了解、掌握口腔保健知识。

国际口腔医学博物馆由现任馆长、原口腔医院院长赵铱民教授创立。自2005年开始的筹备建设中，就秉持“为世界建馆、为中华立碑、为口腔书史、为民众启智”的宗旨，以文物为基础、以历史为脉络、以文化为核心、以科技为支撑的建馆思路，实现历史传承、文物收藏、科普教育、史料研究等功能。