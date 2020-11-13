沈阳建设婴幼儿照护服务体系
本报沈阳11月12日电 （记者辛阳）近日，沈阳印发《促进3岁以下婴幼儿照护服务发展实施方案》，鼓励有条件的幼儿园开设托儿班，招收2—3岁幼儿，鼓励有条件的单位办托儿所。
实施方案提出，今年各区、县（市）建成1—2家具有示范效应、承担一定指导功能的婴幼儿照护服务机构；到2025年，全市基本形成多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系，婴幼儿健康管理率达到90%以上，婴幼儿家长和看护人员接受科学育儿指导率达到95%以上。
同时，将规范发展各类婴幼儿照护服务机构，严格监督管理。运用互联网等信息化手段对婴幼儿照护服务机构服务全过程、全方位、无死角监管。定期对婴幼儿照护服务机构服务质量、安全保障等进行考核评估。各类婴幼儿照护服务机构监控报警系统要24小时运行，确保婴幼儿活动区域全覆盖，监控录像资料保存期不少于90日。依法实行工作人员职业资格准入制度，对存在虐童等行为的相关个人和直接管理人员实行终身禁入。
实施方案提出，要全面落实产假、护理假政策。鼓励用人单位采取灵活安排工作时间、为职工保留工作岗位等积极措施，为家庭婴幼儿照护创造便利条件。用人单位应采取设置育婴室、哺乳室，按照规定灵活安排工作时间等积极措施，满足职工照护婴幼儿需求。机场、车站、商场、医院等公共场所普遍建立母婴室，为家庭照护婴幼儿提供方便。鼓励在社区开设托育点和亲子园，提倡以社区为基础、家庭互助式为辅的婴幼儿照护服务形式。
《 人民日报 》（ 2020年11月13日 14 版）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn