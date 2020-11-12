直播预告：关注结核病，筑牢健康“防火墙”

结核病是一种由结核分枝杆菌（也叫结核杆菌、结核菌）感染引起的慢性传染病，结核菌常侵犯的部位为肺部，称为肺结核。肺结核患者在咳嗽、咳痰、打喷嚏时将结核菌播散到空气中，健康人吸入带有结核菌的飞沫即可能受到感染。结核病的早期治疗有利于疾病的恢复，更有助于减少排菌患者对周围人的传染风险。如果患者不进行规范化治疗，就容易产生耐药肺结核。为何耐药肺结核的危害较大？如何预防结核病？2020年11月13日（周五）10:00-11:00，“人民好医生”客户端将邀请黑龙江省传染病防治院党委书记 蔺刚、黑龙江省传染病防治院结核内二科兼耐药病区主任 金龙进行视频直播，为大家在线科普如何防治结核病。

专家简介：

蔺刚 主任医师，黑龙江省传染病防治院党委书记，传染病预防控制专业，曾工作于黑龙江省疾病预防控制中心、黑龙江省妇幼保健院、黑龙江省卫生发展研究中心（原《中国医院管理》杂志社）。曾于黑龙江省卫生防疫站细菌所、地方病所，任室主任、副所长、党支部书记；于黑龙江省疾病控制中心地方病所、毒理所、传染病所，任副所长、所长和中心主任助理。兼任省卫生和计划生育委员会机关党委委员、中国防痨协会第十一届理事会理事、中国防痨协会第十一届监督工作委员会副主任委员、黑龙江省医院协会第三届理事会常务理事及黑龙江省医院协会医院文化管理委员会副主任委员等职务。

金龙 主任医师，黑龙江省传染病防治院结核内二科兼耐药病区主任、中华医学会结核病学分会结核病临床试验专业委员会委员、中国医疗保健国际交流促进会结核病防治分会临床学组委员、黑龙江省耐药结核病诊疗管理中心副主任、专家组副组长，黑龙江省医学会结核病学分会秘书。

擅长：从事结核内科临床工作二十余年，对各种类型结核病及相关疾病的诊治积累了丰富的经验，现主要从事耐多药结核病的诊断、治疗与管理。

结核病的传播途径和危害

结核病是一种由结核分枝杆菌（也叫结核杆菌、结核菌）引起的常见的慢性传染病。除了头发和指（趾）甲外，身体任何其他部位，如淋巴结、骨骼、关节、皮肤等都可以被结核菌侵犯，但最常侵犯的部位是肺部，称为肺结核。在痰中查到结核菌的肺结核病人具有传染性，他们咳出的痰液或咳嗽、打喷嚏时喷出的飞沫里就携带有结核菌，这也是呼吸道传染病最常见的传播方式。老年人、糖尿病患者、学生、免疫力低下者都是肺结核的高发人群。

结核病对人体的危害非常大，肺结核患者在肺部形成的病变，在不治疗情况下，吸收愈合十分缓慢，病变反复恶化和播散，形成空洞及纤维化，对肺组织造成严重损害，导致病人生活质量显著降低。

如何防止传染给其他人？

肺结核病人在咳嗽、咳痰、打喷嚏，或者大声说话的时候，会把带有结核菌的飞沫播散到空气中，这些飞沫被周围人群吸入将会造成感染。传染期肺结核患者应该停工、休学，隔离治疗，独居一室，尽量避免去公共场所，尤其是封闭场所。传染期的患者去公共场所时应主动佩戴口罩，要养成不随地吐痰的卫生习惯，用纸将痰包起来进行焚烧。病人咳嗽、打喷嚏时要用手帕或肘部掩住口鼻，避免直接面对他人，以减少结核菌的传播。

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