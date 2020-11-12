心情郁闷来点糖？甜食未必能让你开心

不开心了？来一份巧克力派、一块马卡龙饼干或是直接豪饮一罐“快乐肥宅水（可乐）”。如今，很多人都相信，甜味食品虽然有增肥风险，但是它能调节人的情绪，给人带来快乐。

然而，事实并非如此。给人带来短暂的快乐后，甜味食品可能很快就会让人重归沮丧。

日摄入糖超15克有抑郁风险

相关科学研究显示，增加甜饮料的摄入量，可能会更容易使人产生抑郁、沮丧等负面情绪。

不过，这并不意味着可乐、雪碧等高糖饮料，我们就一口都不能喝。相关数据表明，每天喝2小杯以上的可乐，才会对人的情绪产生负面影响，每天喝3罐可乐饮料可以增加25%的抑郁风险。

按糖的摄入量来分析，每日15克以下的糖摄入量是不会增加抑郁风险的，但如果糖的摄入量在15克到100克之间，那么随着摄入量的增加，抑郁的风险就会上升。

这个结果提示我们，如果每天摄入200克以下的酸奶，是不用担心的。因为通常来说，100克酸奶中只含有7.5克的添加糖，200克酸奶中含有15克的添加糖。

甜食带来的快乐只是暂时的

另外一项由日本学者完成的研究也证实了这一点。日本研究者在一项对近千人的3年追踪研究中发现，每天喝甜饮料多的人，抑郁风险的确会增加。

在消除了年龄、性别、地域等影响因素后，研究者发现，那些每天喝4杯以上甜饮料的人和一周不喝1杯的人相比，前者的抑郁风险比后者高90%。

说到这里，有人可能疑惑：喝甜饮料、吃甜食，确实会让我感觉很快乐，上述研究是不是把因果关系给搞反了？没准是那些容易抑郁的人更想吃甜食喝甜饮料，而不是喝甜饮料、吃甜食让人变得抑郁？

首先，日本学者开始这项研究时，就对近千位受访者进行了抑郁情况调查，经调查他们均不属于严重抑郁人群。在3年时间中，也完全顺其自然，让受访者按以往的饮食习惯来吃喝，只是定时调查受访者的情况，然后分析数据。如此观察记录3年后，再对受访者的抑郁表现和抑郁问卷进行分析，结果显示——喝甜饮料最多的人，抑郁评分增长也最多。

其次，一种食物的短期效果和长期效果未必一样。吃甜食、喝甜饮料，对于嗜甜的人来说，当下确实会令其感到快乐，因为甜食摄入增加了血清素和多巴胺，能暂时使人心情变好。可是一种食物短时间内令人感到快乐，未必能真正帮人们预防抑郁。就像吸毒会让人暂时感到“极度的快乐”，但长期而言，绝不会给人带来更好的心理状态或幸福感。

因此甜食也可以被看作是一种短时的“快乐麻醉剂”，长期来看，它会降低人体对压力的应对能力，降低神经系统的调控能力，从而不利于预防抑郁。

平衡膳食才能远离抑郁

对于吃甜食为何可能导致抑郁，据笔者分析，原因有如下5点。

首先，已有动物实验表明，食物中大量添加糖的比例，会使动物焦虑和抑郁行为增加，皮质醇水平上升，特别是处在发育期的动物摄入大量糖后，会影响下丘脑—垂体—肾上腺轴的发育，使压力调控系统发生紊乱，从而增加抑郁风险。

其次，摄入甜饮料容易导致肥胖，而肥胖本身就可以使身体调节压力的能力下降。肥胖和抑郁风险之间的关系，已经被多项科学研究所证实。

再次，甜饮料能够引起糖代谢紊乱和胰岛素抵抗，而这类代谢紊乱会造成低度的持续炎症反应，一些炎症因子的释放本身就会增加抑郁风险。

最后，有动物实验发现，动物若长期被饲喂大量添加糖的饲料，会降低树突状细胞的血清素1A受体的数量。这个受体数量减少，会影响人体下丘脑中血清素的合成和释放，进而导致人体应对外界压力的能力下降，这一机制对于预防抑郁十分重要。

此外，笔者认为，甜味食品会导致抑郁的另一个原因，就是甜饮料会消耗人体内的B族维生素，而维生素B1、B6、烟酸缺乏时，都会影响神经系统功能和神经递质平衡，继而增加抑郁风险。因此，均衡膳食，才能帮我们远离抑郁。

（作者系中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授 来源：科学辟谣平台）