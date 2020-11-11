血管抵抗力差易长斑块

首都医科大学宣武医院心内科副主任 李 静 □健康管理科主任 褚 熙

门诊中经常有患者问：“为什么年龄相仿，有的人即使有三高也问题不大，我身体一向健康，却突然查出血管堵塞，还有斑块了呢？”还有人会问：“我和老伴儿都有心血管病，为什么她发作一次后恢复得很好，我却反复发作？”这就跟血管的抵抗力有关了。就像人体抵抗力低时会生病一样，血管抵抗力太低就容易狭窄、长斑块，甚至发生心梗。

最近我院接诊了一位患者，37岁，平时不吸烟不喝酒，没有肥胖、糖尿病、高血压等慢性病，却突发心梗。究其原因，可能是长期工作压力大、熬夜，导致血管抵抗力变差而引发了心脏病。临床发现，即使在同样的心血管危险因素作用下，血管抵抗力低的人可能会早发病，抵抗力较高的人就会晚发病。血管抵抗力来源于血管内皮功能。血管内皮覆盖在血管的最里面一层，由无数的内皮细胞构成，负责把血液中的有害物质和血管壁分开，这样血液中的有害物质，如“坏”胆固醇、炎症因子和细胞因子等，就没办法穿透内皮细胞进入血管下。如果内皮功能下降、结构受损，血管抵抗力就会下降，导致动脉粥样斑块开始形成并逐渐进展。

大家可通过两种方式判断自己的血管抵抗力强弱。方法1：到医院进行专业的血管内皮功能检查。若血管扩张率（FMD）≥6%，或反应性充血指数（RHI）在1.67以上，说明血管内皮功能较好。建议即使没有心血管病，但有一些不良生活习惯或慢性病危险因素的人，也可到医院进行血管内皮功能检测，评估血管的健康状况，及早干预，防止血管损伤进一步发展；已经有心血管病的人群，血管内皮功能检测可反映治疗后的血管抵抗力，以防心血管病复发。

方法2：简易自测法。反复用力握拳和张开手掌10次，然后攥拳；请家人用双手的大拇指分别按压住手掌根部的桡动脉和尺动脉（如图），然后伸开手掌；松开对尺动脉的压迫，继续保持压迫桡动脉，观察手掌颜色变化。如果手掌迅速（5秒内）恢复红润，说明侧支循环完善。其原理是：手掌由两根血管来供血，一个是尺动脉，一个是桡动脉，压住这两根血管时，手掌就会缺血呈白色，此时松开尺动脉，仍按压住桡动脉，如果桡动脉没有狭窄，微循环功能良好，5秒内手掌就会由苍白变为红润。

提高人体免疫力，应做到“慧吃爱动”，增强血管抵抗力也要遵循这一原则。建议做到合理饮食，少盐少油少糖，三餐吃七分饱即可；积极运动，散步、骑车、游泳、慢跑等都是不错的选择，不仅能提高血液中“好”胆固醇的水平，还会释放对血管有益的物质，改善新陈代谢和血管老化；保持心情愉悦，每晚睡够7~8小时，戒烟限酒；若突发胸闷、胸痛、间歇性跛行、双臂血压差异大、眼前一黑等情况，要及时就医。▲