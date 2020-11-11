家长先立规矩，再做朋友

国家二级心理咨询师 杨 丽

近日，湖南长沙一位小朋友跟着妈妈逛超市，结果把货架上所有的桃子都戳了一个洞。无奈之下，孩子妈妈只好把所有的桃子都买回家。还有，在武汉地铁2号线，一名女孩因为上错了车，疯狂用脚踹母亲。这位妈妈背着双肩包，推着两个箱子，而孩子则是两手空空，一身轻松。类似事件引起广大网友不满与批评，有的批评“熊孩子”没有规矩，更多人指责母亲教子无方。

现代社会，家长越来越尊重孩子的个性，提倡与孩子做朋友。这让很多家长走入误区。其实，管教孩子是父母义不容辞的责任，为孩子建立界限意识尤为重要。正如交通规则能让人放心驾驶一样，父母树立清晰界限，孩子会感到安全，并在一定的界限内享有自由。

风筝原则。随着孩子长大，自主的空间越大，正如风筝，线长了才能飞得更远一样。父母要明确，哪些事情是孩子应该做的以及能够做的，要坚定执行。例如，两三岁时，吃饭是孩子应该并能够做的，就不应再追着喂饭。

温和坚定。温和是指父母要管理好自己的情绪，因为孩子也会有样学样，不经意间学会如何表达情绪。坚定是指定好的规矩就要坚决执行，孩子即使在开始时不断试探，但“撞了几次墙”之后，发现墙坚不可摧也就不再做无用功了。父母要让孩子知道，他对抗的是规矩，而不是父母。大一些的孩子，父母可以和孩子讨论，共同制定规矩，约定后果，坚决执行。例如，看多久动画片、学习和娱乐时间的安排等。

树立榜样。父母首先不能越界，管好自己，该是孩子自己的事儿就一定要放手让孩子体验，让其从不断试错中学习。孩子需要榜样。如果想让孩子养成阅读的习惯，自己首先要放下手机，拿起书。

规矩太多，会不会让孩子受挫呢？其实不会，没有规矩不成方圆，制定了规则就要执行，否则就没有制定的必要了。当然，宽严相济是家长对孩子真正的爱抚，教育孩子要讲究方式方法。和孩子做游戏，如枕头大战、抓人等，跟随兴趣，孩子能体会到父母的爱，化解生活中的挫折，健康成长。唯有这样，父母才能成为孩子最好的“朋友”。