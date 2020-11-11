突现“三多一少”  警惕糖尿病已“缠身”

在我国，约每10个人中就有1人患有糖尿病，其带来的并发症严重损害着患者的生存质量，带来巨大的经济负担。专家指出，存在糖尿病高危因素的人群建议定期每年做一次正规的血糖检查，当突然出现“三多一少”（多饮多食多尿体重减少）时，需警惕糖尿病已经“缠身”。

抢救了足足两天，老温（化名）终于在病床上恢复了清醒。他悔不当初，半年前发现血糖轻微升高却不以为意，他也完全想不到，1型糖尿病中突然“暴发”这种概率极低的疾病居然会发生在他身上，险些丧命。幸运的是，在广州市第十二人民医院内分泌科的全力抢救下，老温的病情被及时控制，并很快康复出院。

乳酸值翻十倍

1型糖尿病暴发命悬一线

10月6日凌晨，老温在家中突然出现反复呕吐，当天傍晚开始出现乏力、头晕、意识模糊，家属呼叫120送至广州市第十二人民医院急诊。此时，老温已经陷入昏迷，床边的监护仪显示他的生命体征已经极不稳定，血压更是一度降至仪器无法检测出来。随后，急诊抽血结果显示，老温的血糖竟已高达80.74mmol/L，乳酸10.4mmol/L，血钾7.70mmol/L，这意味着患者整体内环境已被完全破坏，随之而来的将是多脏器损害、休克，甚至是心跳骤停，抢救成功率非常低！

时间不等人，急诊科迅速组织内分泌科、ICU联合会诊。内分泌科立即给予降糖、补碱、补液等一系列纠正酸碱水电解质平衡治疗。“患者年纪较大，有肺癌病史，身体条件较差，当时已经意识不清、呼吸困难、心率失调，如果抢救不及时，后果不堪设想。”该院内分泌科副主任医师李婉媚解释，老温除了血糖奇高，比正常值翻了十倍的乳酸值更是极大的隐患，“通常来说，此类患者更多出现的是酮症酸中毒，但老温出现的乳酸中毒更为危重，死亡风险高出多倍。”

经过一夜通宵救治，患者血糖终于从80mmol/L下降到36mmol/L，同时乳酸也下降到2.8mmol/L，血钾恢复正常，保住了生命。

然而，还未来得及享受成功的喜悦，检查结果提示胰腺、心肌酶学升高，预料中的多脏器损伤出现了。李婉媚立即组织心内科、消化内科专科会诊，综合分析病情，考虑患者为暴发性1型糖尿病，制定了新的治疗方案。在患者的积极配合及专科护理团队的精心照顾下，老温的病情日渐好转，笑容再次出现在他和妻子的脸上。

死亡风险高

定期血糖检查很重要

事实上，早在半年前，老温在外院治疗肺癌期间已经发现血糖有轻微升高，但没有引起重视。他所患的暴发性1型糖尿病，由于尚未发现其明确的病因及自身免疫的证据，目前被归入暴发性1型糖尿病的范畴，在1型糖尿病中发病率甚至不足1%，极低发病率的背后带来的却是胰岛B细胞功能完全丧失、病情进展迅速，预后极差。

“严格来说，暴发性1型糖尿病是因某种免疫损伤导致，遗传因素参与其间的可能较大。”李婉媚解释，也正是因此，患者前期几乎没有任何异常的症状，胰岛相关抗体通常为阴性，即便此前没有糖尿病史也会突然暴发，难以预测。

“这种罕见的疾病多发生于年轻人，像老温这样已经63岁的患者在临床上极少见到。”李婉媚表示，暴发性1型糖尿病起病急、预后差，发生糖尿病急性并发症风险高，一旦发病没有及时就医，容易出现类似并发症甚至有危及生命的风险。

“对于暴发性1型糖尿病，如果能及时发现血糖的升高尽快就医，可以避免酮症酸中毒或者乳酸中毒的发生。”李婉媚称，不过，更重要的是具备高危因素人群需每年定期做一次正规的血糖检查，当突然出现“三多一少”（多饮多食多尿体重减少）时，需警惕糖尿病已经“缠身”。她提醒，除了检测空腹血糖，餐后血糖及糖化红蛋白检测也十分重要。此外，对于危险因素较多、关注健康状况的人群，在家里配备血糖仪定期检查也未尝不可。（文/广州日报全媒体记者张青梅 通讯员廖温勃）

小贴士

糖友安全过冬 护足有这些门道

立冬对糖尿病患者来说，意味着“冬季挑战”的到来。寒冷天气下，体重易增长，需要更加重视血糖防控、日常护理和健康习惯的养成。

中山大学孙逸仙纪念医院糖尿病专科主任杨川教授提醒，糖友安全过冬，一方面要警惕血糖升高对心脏、肾脏以及外周神经的损害，另一方面，要重视日常护理。 糖友安全过冬要尽可能戒烟；如果双腿双脚感觉冷、麻木、抽筋，尽量选择暖气、空调或者取暖器提高整体房间温度，不要使用热水袋、电热毯等局部加热的器具，以免导致低温烫伤及烧伤。建议用热水洗脚时，双脚不要贸然浸入水，而应先用手或水温计测试水温，或者请家人帮忙测温，保证水温不超过40°C；日常穿着合适的袜子、保暖的鞋等进行保暖。（全媒体记者任珊珊 通讯员黄睿、张阳）