医之大者 为国为民（抗疫先进事迹）

钟南山——

欣逢盛世 定不负之

“欣逢盛世当不负盛世，我们现在正逢盛世，也将进入更美好的盛世。我们要加倍努力，为建好呼吸疾病和突发性公共卫生事件的防控平台、为进一步战胜新冠肺炎和防控新的突发公共卫生事件，贡献我们的力量。”11月9日，在全国抗击新冠肺炎疫情先进事迹报告会上，共和国勋章获得者、中国工程院院士钟南山的讲述，将人们的思绪带回那场惊心动魄的抗疫斗争。

今年1月18日，人们正迎接农历新年，钟南山却接到紧急任务，前往武汉了解当地实际情况。春运的车票尤为紧张，钟南山与助理匆匆赶到广州南站，购买了无座的车票即赶赴武汉，路途中只能在餐车稍事休息。

从上午10点接到通知，到下午4点半会议结束赶往车站，一整天高强度的工作，让钟南山已经相当疲惫。19日一早，钟南山临危受命，被任命为国家卫健委高级别专家组组长。随即展开了紧锣密鼓的行程：到华南海鲜市场实地调研、金银潭医院考察、与ICU医生视频交流、到当地疾控中心进一步了解情况、与武汉市卫健委核实当时已发病的实际人数……

1月20日，钟南山到国务院汇报情况，并通过新闻现场连线，向全国人民介绍新型冠状病毒的病情发展情况。“肯定的，有人传人现象”，钟南山在关键时刻的判断，为控制疫情的蔓延赢得先机。他提出了“四早”（早发现、早报告、早隔离、早治疗）的疫情防控策略，让国内的疫情得到有效控制。

8月27日，新冠肺炎患者刘先生从广州医科大学附属第一医院康复出院，此前他在医院使用ECMO（体外膜肺氧合）辅助支持长达111天。

“教科书上从来没有人提到这么长时间使用ECMO，但他就是活过来了。”钟南山说，自己在跟国外同行交流时，他们觉得很惊讶，能够在这么长的时间里同时解决患者的出血问题和凝血问题。

“生命至上，在新冠肺炎救治中不放弃每一个生命。”钟南山这样说，也是这样做的。抗疫过程中，钟南山院士带领团队只争朝夕，积极开展新冠肺炎相关基础研究；开展病毒溯源研究，成功从临床样本、粪便及尿液中分离出活毒株；开展首个全国范围的新冠临床特征研究，并揭示医疗资源是否充足以及合并症与新冠患者临床预后的相关性，为临床准确认识和科学诊治新冠肺炎提供重要依据。

一边进行临床救治任务，一边进行科研攻关，钟南山团队先后获得部级科研立项5项、省级科研16项、市级5项，牵头开展新冠应急临床试验项目41项，在《新英格兰医学杂志》等权威杂志上发表SCI文章20篇，授权专利6项，牵头完成新冠相关疾病指南3项，牵头完成新冠相关论著2部，群策群力，助力临床救治。

钟南山的学生徐永昊当时正在西藏林芝援藏，临危受命回到广州一线抗疫，并火线入党。他说，在老师身上，他看到了医者的责任和担当，“哪里需要我，我就到哪里去，这是钟院士教给我们的。”

9月8日，钟南山获得共和国勋章后，主动请战参与疫情防控平台的建设。如今，钟南山仍然奋战在一线，“目前全球疫情还比较严重，我们在科研、防治上都要做更多的努力，为抗击疫情贡献更大的力量。”

张伯礼——

贤以弘德 术以辅仁

9月9日一早，前一天在北京参加“人民英雄”国家荣誉称号颁奖仪式的中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼，准时来到天津中医一附院国医堂出诊。

望闻问切、把脉开方，3个多小时的门诊，张伯礼一连看了26名患者。

虽然身兼数职、工作繁忙，但张伯礼仍坚持每周出三次门诊。在患者眼里，这位个子不高、略带天津口音的长者，就是给他们带来希望和健康的使者。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，张伯礼临危受命，于1月27日飞赴武汉参与新冠肺炎的救治，在抗疫前线奋战了80多天。在张伯礼带领下，中医医疗团队进驻武汉市江夏方舱医院，中医药全过程、全方位深度介入治疗，实现患者零转重、零复阳，医护人员零感染，湖北省的确诊病例中医药使用率和总有效率超过了90%。张伯礼主持研究制定的中西医结合疗法也成为中国方案的亮点。

如今，张伯礼每两个月仍会去武汉探望康复的病人，“大部分人康复得不错，还有部分人免疫功能还没完全恢复，要让他们彻底治愈，回归正常的生活！”

“如何把大家的关注转化为对中医药行业的认可、对中医药知识的传承，才是更有价值的。”张伯礼表示，中医虽然古老，但并不落后，更不固步自封，“提升中医药的国际竞争力，首要的任务就是实现标准化、数据化，让‘望闻问切’有可靠的现代科技支撑，让中药的疗效通过成分、药效、药理、安全性等科学数据来验证。”

今年5月，中药国家重点实验室落户天津中医药大学，为创立这间实验室，张伯礼带领团队艰苦奋斗近20年。实验室现已储备了6万多份中药组分，还拥有目前国内包含中药组分数量最多、中药有效成分数字化模型最多、检索速度最快的数据库，“中药组分就是从传统中药中提取出有效的成分群，可在细胞、分子药理水平相对清楚地揭示中药的药效物质基础及作用机制，并能根据不同病症重新配伍成方，可制成胶囊、压片、注射剂。”由于在疫情防控期间作出的突出贡献，实验室获得了“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉。

今年是张伯礼从教第三十八年，自1982年毕业留校以来，他始终要求自己站好三尺讲台，不负“教师”这个称谓。每次出诊，张伯礼的诊台都会围坐着天津中医药大学的学生和医院的年轻医生，认真观察他全程问诊、检查病状、修改处方。张伯礼主持制定了国内首个中医本科医学教育标准《中国·中医学本科教育标准》和世界中医学教育史上第一个国际标准《世界中医学本科教育标准》，在全球50多个国家和地区推广应用。张伯礼还把自己多年积攒的400余万元奖金全部捐给学校，成立“勇博励志基金”，12年来资助了3000多名有志于中医药的年轻学子。

张伯礼的办公室里，挂着一块“贤以弘德，术以辅仁”的牌匾。“这是我的座右铭，好的人才可以培养高尚的医德，有了高尚医德，有了治病救人的决心，一定还要有精湛的医术，用高超的医术来彰显仁爱之心，回报党和政府给予的崇高荣誉、回报老百姓的深切厚爱。”张伯礼说。

张定宇——

不辞辛劳 托起希望

最早收治不明原因肺炎患者，集中收治重症、危重症患者……作为传染病专科医院，武汉市金银潭医院是武汉新冠肺炎疫情防控阻击战最先打响的地方。56岁的院长张定宇，忍受着病痛的折磨，带领全院干部职工与病魔展开争夺，累计救治2800余名新冠肺炎患者，为打赢湖北保卫战、武汉保卫战作出了重大贡献。9月8日，张定宇被授予“人民英雄”国家荣誉称号。

2019年12月29日，张定宇和同事收到上级部门的通知，赶往湖北省新华医院会诊。根据多年的传染病防治经验，他感觉这次的“肺炎”不同寻常。金银潭医院第一时间开启紧急通道，当晚6名不明原因的肺炎患者和3名家属，首批收治入院。

在得知这9名患者的咽拭子检查仍无法明确病因后，张定宇当即决定做肺泡灌洗采样，分别送往中国科学院武汉病毒研究所和武汉市疾控中心。这珍贵的第一份临床样本，为后来科学家们成功分离出病毒颗粒和基因序列、发现并确认新冠病毒，争取了宝贵的时间。

春节前一周，转诊患者急剧增多，医护人员告急，防护用品也告急。此前，张定宇已经紧急安排医院采购呼吸机、监护仪、输液泵等设备，不断腾退新的病房和病区，为持续增多的患者预留床位。春节前夕，有600张病床的金银潭医院21个病区全部改造、消毒、布置完毕，投入使用。

就在金银潭医院全力以赴与病毒竞速、与时间赛跑之时，坏消息接踵而至：张定宇的妻子在武汉市第四医院门诊部负责接诊，不幸感染新冠肺炎；金银潭医院副院长黄朝林也不幸感染，且是重症……然而张定宇却连去探望一眼的时间都没有，他经常深夜两点才躺下，4点就被手机铃声叫醒。

重压之下，同事们无私无畏的精神一直鼓舞着张定宇。“全院257名党员，争相奔赴急难险重岗位，没有一个逃兵。”张定宇说。南六病区主任陈南山临危受命，参与两个ICU病区建立，最多的时候，1人管理近百名病人；重症隔离病区医生涂盛锦和同在隔离病房做护士的妻子曹珊，把酒店房间让给外地援助医生，以车为家睡了近一个月……

随着援鄂医疗队陆续驰援，超负荷的医务人员终于能喘口气，但张定宇却停不下来。“从病房改造、院感防护措施到患者的具体用药和治疗，他都亲力亲为。”金银潭医院新冠肺炎患者复诊办公室护士长李彩红说。

张定宇是地地道道的武汉人，性格风风火火、脾气急、嗓门大。疫情发生以来，他的嗓门越来越大，脚步却越来越迟缓。有同事见他上楼很费劲，想扶一下，却被他谢绝，“我自己可以走！”

在一次病区主任见面会结束后，张定宇说出了实情：“兄弟姐妹们，我得了渐冻症，剩下的时间可能不多了。我必须跑得更快，才能和大家一起，抢回更多患者！我们要用自己的生命，保卫武汉！”

“拜托大家了！”他双手抱拳，深鞠一躬。大家这才知道，从前年开始，他们的院长走路愈发僵硬，不是因为腿脚不好，而是身患这种罕见的绝症：患者通常会因为肌肉萎缩而逐渐失去行动能力。

泪水模糊了大家的双眼。在院长身先士卒、冲锋在前的带动下，金银潭医院广大医务人员更加勇敢地投入医疗救治中。除了常规疗法，他们还在国家卫健委专家组指导下，根据病情给予患者多种疗法并辅以抗病毒、抗感染、抗炎等治疗，大大提高了救治率、降低了病亡率。

如今，已经担任湖北省卫健委副主任的张定宇，仍然兼任武汉市金银潭医院院长。他一如既往地忙碌，“冬季来临，外防输入、内防反弹丝毫不能放松。”

陈薇——

奋发努力 不负时代

“中国人的精神是打不垮的，我们中华民族一定会生生不息。”11月9日晚播出的全国抗击新冠肺炎疫情先进事迹报告会上，中国工程院院士、军事科学院军事医学研究院研究员陈薇感慨地说：“只要保持这股劲头，在科研道路上就没有攻不下的‘娄山关’，就没有攻不下的‘腊子口’。”

新冠肺炎疫情发生后，陈薇闻令而动，带领团队第一时间“逆行”武汉，在基础研究、疫苗、防护药物研发方面取得重大成果，为疫情防控作出重大贡献……9月8日，全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会在北京人民大会堂隆重举行，陈薇获颁“人民英雄”国家荣誉称号奖章。

由她领衔的研究团队长期从事生物危害防控研究，尤其在生物安全、疫情处置等方面业绩显著，为无数生命打开希望之门。

1月26日，武汉关闭离汉通道的第四天，陈薇率领军事医学专家组紧急奔赴武汉，围绕病原传播变异、快速检测技术、疫苗抗体研制等课题，迅速开展应急科研攻关，与军地有关单位建立起联防、联控、联治、联研工作机制。

疫情就是命令。为了人民群众的平安，陈薇一直带领团队和时间赛跑。专家组成员张珂告诉记者，帐篷实验室搭设完成后，陈薇院士第一个进入实验方舱，实地检验各类装备；队员执行高风险任务前，她都会逐人检查防护措施是否到位，并不断激励鼓舞大家；她在一线通宵达旦工作，3个多月下来，人瘦了一圈儿，白头发却多了不少……大家都说，看到陈薇总是一副“拼命三郎”的样子工作，既心疼又踏实。

在陈薇指挥下，抵达武汉短短24小时内，一座负压帐篷式移动实验室，在中部战区总医院药剂楼旁迅速搭建起来。在这个实验室里，应用自主研发的检测试剂盒，配合核酸全自动提取技术，核酸检测时间大大缩短，迅速形成日检1000人份的核酸检测能力。

疫苗，是目前抗击新冠肺炎最有力的科技武器。“中国必须自主研发疫苗。”陈薇说。在武汉一线，她对疫苗研发总负责；回到后方战线，科研团队夜以继日，联合有关单位协同攻关。

“除了胜利，别无选择！”这是一场为了人类生命的赛跑，这是一场与病毒抢速度的鏖战，团队所有成员一路向前冲。

9月7日，陈薇表示，团队研发的重组新冠疫苗，对已经发生变异的新冠病毒能够完全覆盖。“这款疫苗我们有自主知识产权，这就意味着我们在任何时候、任何场合不用看别人脸色来做我们的疫苗开发。”陈薇骄傲地说。

除了新冠疫苗，陈薇还率领团队研发新药，加紧研制针对特异性治疗新冠病毒感染的单抗药物。

此次奔赴武汉，陈薇已不是第一次与病毒“短兵相接”。29年来，在与病毒的较量中，陈薇拿下了一个又一个军功章——

2003年抗击非典时期，凭借敏锐的科研直觉，陈薇与课题组连夜进入生物安全实验室。受实验环境限制，陈薇很少喝水，也很少去洗手间，经常在实验室里工作十几甚至几十个小时。功夫不负有心人。数月后，团队研制出“重组人干扰素ω”，对SARS病毒的攻击有较好的防护作用。

2014年，西非大规模暴发埃博拉疫情，并迅速向外蔓延。那时国内没有埃博拉病例，陈薇也毅然决然地选择挺身而出，率队赴非。同年12月，陈薇率团队研发出世界首个2014基因型埃博拉疫苗。

入伍29年，陈薇的研究对象都是些常人避之不及的疫病，被同事称为“魔鬼课题”。正是有着长期与病毒“打交道”的经验，她与科研团队才能够在此次新冠肺炎疫情期间尽快研制出疫苗并付诸临床试验。

“作为一名军事医学科研人员，我特别希望我们这艘科研‘战舰’能够乘风破浪、行稳致远。”陈薇说，“我和团队将为此继续奋发努力，不负使命、不负时代。”

9月8日，当陈薇走上全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会主席台时，陈薇的母亲在电视上一眼就看到女儿的变化。“她变老了，都有白头发了。这次她真是操心了。” 陈薇却说：“穿上了这身军装，这一切就都是我该做的。”

（本报记者姜晓丹、靳博、田豆豆、范昊天、李龙伊）

《 人民日报 》（ 2020年11月11日 11 版）