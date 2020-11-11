北京严格国内中高风险区进京管控

打赢疫情防控阻击战

11月9日0时至24时，本市新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例两例，无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，北京已连续95天无新增报告本地确诊病例。在昨天下午举行的北京市第176场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市委宣传部副部长徐和建表示，境外疫情还在加速扩散蔓延，疫情传播风险始终存在，要继续做好直航北京国际航班管控，从严从紧落实各项远端防控措施，严格国内中高风险地区人员进京管控。

继续做好直航北京

国际航班管控

徐和建介绍，北京稳步有序恢复直航国际航班以来，共入境直航国际客运航班85架次，旅客12408人次，恢复直航工作平稳运行，首都疫情防控形势持续稳步向好。

他提到，要坚持“外防输入、内防反弹”不放松。首都疫情防控继续保持和巩固重大战略成果，但境外疫情还在加速扩散蔓延，疫情传播风险始终存在，决不能有丝毫的松懈和侥幸，要慎终如始，抓紧抓实抓细各项常态化疫情防控举措，继续做好直航北京国际航班管控，从严从紧落实各项远端防控措施，严格国内中高风险地区人员进京管控，切实保障人民群众生命安全和身体健康，织密筑牢抵御疫情的铜墙铁壁，更好地统筹推进经济社会发展。

确保进口冷链食品渠道清晰

全部可追溯

徐和建表示，要严格落实冷链食品病毒检测和消毒工作，科学精准构筑严密防线。按照国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组《关于印发进口冷链食品预防性全面消毒工作方案的通知》要求，要组织实施预防性全面消毒工作，实现全流程闭环管控可追溯，最大程度降低新冠病毒通过进口冷链食品输入风险。

徐和建表示，结合北京市实际情况，相关部门和企业要采取切实有效措施做好预防性全面消毒工作，明确职责分工，加强督促检查，确保进口冷链食品消毒工作责任和措施落实到位。要发挥冷链食品追溯平台作用，监督引导相关生产经营单位严格落实主体责任，确保进口冷链食品渠道清晰、全部可追溯。进一步完善全国口岸冷链食品清关进京措施，持续做好菜场、冷库等重点场所环境和人员核酸检测。

海淘代购境外国家或地区商品

须做好外包装消毒

市疾控中心副主任刘晓峰对市民朋友做出提醒，当前国外新冠疫情仍处于高发态势，境外输入确诊病例时有发生,天津、上海等地相继报告出现本地确诊病例。市民朋友要继续落实疫情防控的各项措施，如无十分必要，建议不要前往境外和国内中高风险地区旅行及出差。近14天内有中高风险地区旅行史的市民朋友，请注意做好自身健康监测，如出现发热、干咳等症状，要及时佩戴医用口罩前往就近的发热门诊，并主动告知医生旅行史、接触史等情况，便于及时排查。对于中高风险地区来京就诊的朋友，在就诊时请主动告知医生居住地情况及接触史，特别是有中高风险地区旅行史。

市民朋友日常要保持高度的防控意识，科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集、与他人保持1米以上社交距离。海淘、代购境外国家或地区商品，包括购买境外冷冻食品，要关注海关食品检疫信息，做好外包装消毒，注意饮食卫生，生熟分开、煮熟煮透确保食品安全。文/本报记者 武文娟 李泽伟

病例 新增两例境外输入确诊病例曾坐同一航班

在昨天的发布会上，市疾控中心副主任刘晓峰介绍11月9日新增两例境外输入确诊病例情况。北京青年报记者了解到，这两例境外输入确诊病例曾坐同一航班。

其中，确诊病例1，某男，22岁，福建籍，在瑞士工作。2020年11月7日从瑞士乘坐A3855航班经停希腊雅典，后转乘国航CA864航班于11月8日到达北京首都机场，海关进行健康筛查并采样后，经闭环管理送至集中隔离酒店。11月9日海关报告其咽拭子核酸检测结果为阳性，当日由120负压救护车转运至地坛医院。综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为确诊病例，临床分型为轻型。

确诊病例2，某女，45岁，福建籍，在瑞士工作。患者自述曾于回国前两周患感冒，出现嗅觉减退等症状，一周后痊愈。2020年11月7日从瑞士乘坐A3855航班经停希腊雅典，后转乘国航CA864航班于11月8日到达北京首都机场，海关进行健康筛查并采样后，经闭环管理运送至集中隔离酒店。11月9日海关报告其咽拭子核酸检测结果为阳性，当日由120负压救护车转运至地坛医院，综合流行病学史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，诊断为新冠肺炎确诊病例，临床分型为普通型。

刘晓峰表示，已对以上两例确诊病例同航班及同乘车的密切接触者落实集中隔离医学观察措施，目前无异常报告；已对其居住的集中隔离酒店进行消毒。(记者 武文娟 李泽伟)