6地降级 北京高风险区仅剩1个

7月5日，北京市召开疫情防控第142场例行新闻发布会，会上透露，自6月11日以来的确诊病例近半数为新发地市场工作人员，6月13日-14日确诊达高峰，此后病例数总体呈下降趋势。截至7月4日，已连续7天每日新增病例保持在个位数水平。7月5日当天，北京市又有6地疫情风险等级降级，高风险地区仅剩1个。

北京市委宣传部副部长、市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建在发布会上介绍，7月4日北京新增报告本地确诊病例2例，无新增疑似病例、无症状感染者，治愈出院病例1例。6月11日以来，北京累计报告本地确诊病例334例，在院324例，治愈出院10例。尚在观察的无症状感染者29例。

北京市疾控中心副主任庞星火介绍，6月11日以来北京市确诊病例中，47%为新发地市场工作人员；其中男性187例，女性147例；平均年龄42岁，最小1岁7个月，最大86岁。按居住地划分，共涉及11个区，以丰台区和大兴区为主，共294例，占总病例数的88%。按临床分型划分，以轻型和普通型为主，共328例，占总病例数的98%。按确诊时间划分，6月13日和14日每日新增确诊病例数达到高峰，此后病例数总体呈下降趋势，截至7月4日，已连续7天每日新增病例保持在个位数水平。

在确诊病例数下降的同时，北京疫情风险等级也作出相应调整。根据国务院客户端小程序“疫情风险等级查询”显示，北京市丰台区长辛店街道、右安门街道，大兴区安定镇，海淀区八里庄街道，通州区北苑街道由中风险地区降级为低风险地区；北京市大兴区西红门（地区）镇由高风险降为中风险地区。

截至目前，北京市有22个中风险地区，涉及丰台区、大兴区、海淀区、西城区、朝阳区、昌平区6个区。仅剩丰台区花乡（地区）乡1个高风险地区。

“当前首都疫情持续趋稳向好，态势可防可控可预期。防疫仍是北京第一位的任务，首都疫情传播风险依然客观存在，可控范围内的病例还会确诊，千万不可掉以轻心。”徐和建说。

他表示，要继续坚持快速处置、精准防控成功做法。认真研究新增病例，盯住流调溯源，找到密接人员及时隔离，做到“应隔尽隔”。千方百计加强筛查，严格医学观察措施。设身处地地开展专业心理疏导，引导集中医学观察人员以科学的态度坦然面对。对封闭管控的街道社区和集中隔离点人员，在解除隔离前要认真做好评估检查，解除隔离后要持续做好健康监测。

对于新冠肺炎患者的医疗救治工作，徐和建还表示，要集中优势力量，组织跨学科专家会诊，坚持一人一策，提高救治成功率。“中西医结合、中西药并用，是这次疫情医疗救治的一大特点，也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。要在防控和医疗救治中，充分发挥中医药特色优势，加强中西医结合、中西药并用，为北京疫情防控和医疗救治贡献中医药力量。”

中医在此轮确诊病例诊疗中发挥了重要作用。据首都医科大学附属北京中医医院院长刘清泉介绍，在已经治愈出院的10例病例中，有7人以中药治疗为主。（记者 陶凤 吕银玲）