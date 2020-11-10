双十一，为健康囤点货

“双十一”临近，超市商场和各大网络平台上都推出了不同折扣的商品，除了纸巾、洗发水等日用品，建议大家可以趁此机会为健康囤点货。

全谷杂粮。“全谷”是指脱壳之后没有精制的粮食种子，比如小米、大黄米、糙米、燕麦片、全麦粉等。莲子、芡实、薏米等营养成分和谷物相近，也可以作为全谷食用。还有一些食品虽然不属于谷物，但是也可以当粮食吃，没有经过精磨，称为“杂粮”，比如红豆、绿豆等。和精白米面相比，全谷杂粮能提供更多的膳食纤维、维生素、矿物质以及植物化学物，常吃有助预防肥胖、降低糖尿病等多种慢病的风险。建议选择真空小包装的产品，其保存方便，不容易变质。

膳食补充剂。作为饮食的一种补充，膳食补充剂有助改善饮食状态，促进健康。研究显示，有些膳食补充剂在抵抗衰老、保护心脏健康、改善睡眠、缓解压力等方面起到一定作用，比如含有NMN成分的产品。NMN中文全称是烟酰胺单核苷酸，其参与细胞内NAD+（人体最重要的一种辅酶，参与人体上千种生物催化反应）的合成。NAD+含量下降是导致衰老的因素之一。这类膳食补充剂包装精美，不仅可以自己食用，还可以作为走亲访友的礼品。如今市场上相关产品很多，需要一定的辨别能力。建议大家通过正规渠道选择最先完成市场实用化的产品，其质量更有保证。

原味坚果。坚果大多在秋季成熟，属于应季食品，并且其方便储存，此时可以适当多买一些。从营养成分分析，坚果所含的脂肪酸以不饱和脂肪酸为主，有利于提高血液中高密度脂蛋白胆固醇(“好胆固醇”)的水平；其膳食纤维含量较高，是多种维生素和矿物质的良好来源。此外，坚果还含有磷脂、多酚、类黄酮等功能性成分。多项研究表明，每天适量吃坚果可以保护心血管，降低肥胖、糖尿病等多种疾病的危险。建议首选原味、真空包装的坚果，尽量不要选择烤制、炒制或炸制的产品。

水果干。不少人认为，水果在晒干的过程中会损失维生素C，因此水果干没啥营养。虽然维生素C会损失，但钾、镁、铁之类矿物质不会损失，还因为水分散失而浓缩。所以，各种水果干都是钾元素的很好来源。并且，水果干中易刺激消化道黏膜的单宁类物质含量较少，很适合胃肠功能弱、吃水果怕凉的人。不过，在购买水果干前，先要学会区分“水果干”和“果脯”“蜜饯”。大枣、葡萄干、桂圆干、柿饼、杏干、无花果、苹果干等，都是水果干。它们的共同特点是完全不加糖、不加盐、不加油，没有添加剂，是水果干燥浓缩之后的天然状态。果脯和蜜饯则不然，它们都加了很多糖，或者加糖并加油，加糖并加盐等。▲ （陈 晨）