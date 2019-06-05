膳食纤维是一大类不被人体消化的糖类物质。世界卫生组织认为，膳食纤维的共性特点是指10个和10个以上聚合度的碳水化合物聚合物，且该物质不能被人体小肠内的酶水解，并对人体具有健康效益。

自然界有千种以上的膳食纤维，从化学结构考虑，包括非淀粉多糖（纤维素、半纤维素）、植物多糖（果胶、瓜尔胶等）、微生物多糖（黄原胶等）、抗性低聚糖（低聚果糖、低聚半乳糖等）、抗性淀粉等。

过去我们总认为，膳食纤维不是营养素，没有什么实质性的营养功能。最新研究证实，膳食纤维对人体有四大益处。

缓解便秘。研究表明，膳食纤维每天摄入量达到32g~45g时，使便秘的风险降到最低。

促进益生菌生长。有研究证实，抗消化性低聚糖和非淀粉多糖如菊粉、低聚果糖和葡聚糖已显示出“益生元”的特性，既能刺激有益肠道菌群生长，如双歧杆菌和乳酸菌，也有利于产生丁酸等。

保护肠道。膳食纤维能影响细胞旁路渗透性而导致多种肠道炎性反应，部分膳食纤维可调整肠易激综合征症状。其他相关作用还包括降低有害细菌酶的活性，降低苯酚和肽降解产物的水平，形成细胞抗氧化剂。

调节血糖。预防糖尿病离不开膳食纤维，大多数膳食纤维都有降低血糖的功能。研究显示，全膳食纤维的摄入对Ⅱ型糖尿病有直接影响。

但过量摄入膳食纤维不利于健康，最明显的影响就是会导致胃肠不适。

当膳食纤维摄入量过多时，会引起肠胃胀气和腹胀。此外，还可引起某些肠易激综合征患者的肠胃不适。膳食纤维食用过量，会影响宏量营养素的吸收，降低对脂肪、糖类的吸收利用，使能量摄入减少。