黄斑变性喝菠菜瑶柱鸡蛋汤

黑龙江读者穆女士咨询：我几年查出有黄斑变性，打针、吃药都不见效，十分苦恼。前段时间我女儿看到一个能治黄斑变性的偏方：菠菜500克、鸡蛋3~4个、干瑶柱10克、生姜3片，煮汤服用，1日分2~3次服完，连服10天为1个疗程。请问专家，这个方子有效吗？

成都中医药大学中医药情报部副研究员蒲昭和解答：黄斑变性是老年人常见眼病，也是造成老人失明的重要原因之一。饮食调理对本病能起一定预防或延迟作用。

菠菜味甘性凉，有养血润燥、敛阴泻热的功效。《中华本草》记载，它可缓解衄血、便血、头痛、目眩、目赤、夜盲症、消渴、便闭、痔疮等症状。菠菜富含维生素A和β-胡萝卜素等成分，研究发现，其可以减轻阳光造成的视网膜损害，每周吃2~4次，也有助降低视网膜退化风险。鸡蛋营养成分丰富，对保护视力有益，它富含叶黄素、玉米黄质及类胡萝卜素等，可以延迟老年黄斑变性。干瑶柱是江瑶（贝壳类动物）的柱头肉晒干品，俗称干贝，有滋阴补肾、调养五脏的功效，它富含维生素A和B2，以及钙、铁等成分，具有降压、降胆固醇、软化血管作用。

本方成分多有益眼、护眼功效，老人黄斑变性初起，食用本食疗方对延缓视力退化有一定好处，但无法达到治愈效果。▲