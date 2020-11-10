睡眠不足6小时伤肾
刘彦弟
许多研究发现睡眠行为与心血管疾病和肾功能有关，但很少有研究考察睡眠时间长短对肾功能的损害。韩国首尔大学医学院研究人员发现，与中等睡眠时间（每天6~8小时）相比，睡眠时间短（每天<6小时）或睡眠时间长（每天≥9小时）均与慢性肾脏病患病率较高相关。该研究发表在《美国肾脏病学会杂志》上。
研究团队分析了来自英国生物银行前瞻性队列中40~69岁参与者的数据，包括25605个自我报告睡眠时间短（每天<6小时）的人、404550个自我报告睡眠时间中等（每天6~8小时）的人和35659个自我报告睡眠时间长（每天≥9小时）的人。研究团队考察了睡眠时间长短与慢性肾脏病阶段的相关性，并用专门的统计方法进行分析。结果表明，睡眠时间太短或太长均与较高的慢性肾脏病发病率相关。孟德尔随机化是利用大规模基因组关联分析数据来阐明因果关系。它受反向因果关系或混杂因素的影响很小，因此能阐明因果关系。研究团队对321260位英国白人进行孟德尔随机分析，同样进一步验证了睡眠时间短与慢性肾脏病的因果关系。
这项研究成果表明，睡眠时间对慢性肾脏病有显著影响，睡眠时间过短或过长均会导致肾脏损伤。因此，临床医生应当要求高危患者保证良好睡眠，以降低患上慢性肾脏病的风险。▲ （刘彦弟）
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