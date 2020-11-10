体力活动多肝胆疾病少

近日，北京大学医学部联合英国牛津大学开展的一项旨在量化体力活动与肝胆疾病风险关联的研究发现，中国成年人体力活动多，患肝胆疾病的风险更小。

在中国，体力活动与肝胆疾病相关性的前瞻性证据有限。为量化二者间的关联，研究人员调查分析了2004~2008年间460937名来自中国10个地区、年龄在30~79岁间的参与者数据，这些参与者在研究初始时均无癌症或肝胆疾病史。研究人员通过调查问卷形式，首先了解参与者社会人口特征、生活方式、个人和家庭病史及当前药物治疗等情况；记录参与者身高、体重、臀围、腰围、生物阻抗、肺功能、血压以及心率等数据；最后，所有参与者提供10毫升非空腹血液样本。分析发现，参与者中来自农村的年轻男性由于久坐不动时间最少，总的体力活动最多，有效地降低了他们的血压、血糖和脂肪含量，使得他们不太可能患上糖尿病、心血管疾病，同时大大降低患肝胆疾病风险。

这项新研究可靠地评估了体力活动与肝胆疾病之间的关联，为寻找病因及有效预防提供了新见解。▲ （陈子兮）