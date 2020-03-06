新冠肺炎患者恢复体力 加强骨营养与健康10条建议

随着新冠肺炎患者治愈出院人数的增加，在大病初愈体力恢复阶段，骨营养与健康也应该是重要的内容。

由于“新冠肺炎”引起的发热、肺功能下降、食欲差、运动减少、室外阳光不足、维生素矿物质过度消耗以及长期卧床、药物治疗等因素，或多或少会引起骨钙、骨蛋白流失，骨强度减弱。

因此，患者恢复正常体力的过程中也应该关注骨的营养与健康，做好后战“疫”时期的保健工作。为此，中国营养学会骨营养与健康分会提出以下10条专家指导建议：

一、积极治疗原发病，去除或减轻可能导致骨营养不良、骨损害的疾病因素。

二、根据《中国居民膳食指南（2016）》合理膳食，在保证能量摄入的前提下，营养均衡，食物多样。同时改善不良生活习惯，戒烟限酒，避免碳酸饮料及含糖饮品。

三、增加蛋白质、维生素、矿物质摄入以补充疾病期间的消耗，多吃如蛋类、牛奶、禽畜肉类、鱼虾贝类、豆制品、干果类及新鲜蔬菜、水果等。对于蛋白质补充不足者可以适当补充蛋白质粉，每日总蛋白质摄入量1-1.5g/kg。必要时可以口服含锌、铁、钙、维生素B族、维生素C等营养元素的膳食补充剂。

四、重型或危重型病愈患者，经口进食不能保证能量摄入量时，可联合口服营养补充（ONS）、管饲及必要时静脉营养支持。

五、适量补钙。我国成人居民平均每日从膳食中获取钙约300-400mg，故平均每日应补充的元素钙量为400-600mg。儿童按中国居民膳食营养素推荐摄入量进行补充。

六、补充维生素D。由于户外活动减少、居家隔离及长期住院治疗导致日照时间明显减少，维生素D缺乏。建议完善维生素D检测，指导维生素D的用量及种类。居家人群至少每日补充维生素D400IU-800IU以保证生理需求量，疫情结束后尽早医院就诊，完善维生素D检测。

七、增加维生素K2的摄入量。建议每周食用含有维生素K2较多的食物，如纳豆、奶酪等食品，但要注意盐的摄入不要过量。

八、便秘、腹泻、消化功能不佳者可使用益生菌改善肠道微生态，促进营养素吸收，增加维生素K2的产生。

九、加强功能锻炼。进行必要的功能活动，以减少骨量的丢失。如全身肌肉收缩活动，全身关节被动活动，在病情允许的情况下，逐步进行主动关节活动、腰背肌功能锻炼以及适当的阻抗运动。

十、对于原有骨质疏松症的患者，疫情期间应继续相关治疗，适当时机进行骨密度等监测。绝经后妇女建议疫情过后进行骨营养相关检查。