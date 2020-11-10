月经不调，常推大拇指

中南大学湘雅医院中西医结合科副主任医师 范 荣

月经不调是指月经的周期、经期、经色、经质等发生异常并伴有其他症状的一种疾病，又称经血不调。临床上包括月经提前或推后、月经不规律、月经过多或过少等症。一般来说，月经周期21~36天之间都算正常。但如果超过这个期限，在确定没有怀孕的情况下，难免有所担心。除了去医院就诊，在家也可试试一种简单安全的催经方法——推大拇指。

具体方法是：在双手大拇指背侧，第一节关节中央线上，有三个穴位，称为“制污穴”。此穴接近手之虎口，为人身“风水宝地”，其行气理气作用很强，所以在清理机体垃圾、促进伤口修复愈合方面效果很好，临床常用来治疗青春痘、中耳炎、皮肤病及妇科疾病等。因手部穴位较小，可以用对侧手拇指点揉的方法刺激此穴。按摩穴位时，也可辅助使用一些工具操作，比如钢笔尾部（圆润光滑的部位）进行按压。点揉或按压的基础上，再从大拇指指根向指尖方向推，皮肤干燥可以涂抹润肤乳或橄榄油，左右两手，早中晚各300下，感觉酸胀代表有效果。如果经常月经推迟，可提前7天按摩此穴。▲