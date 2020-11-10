加强大学生幸福能力培养（新论）

近日，党的十九届五中全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确要求“不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，促进人的全面发展和社会全面进步”。可以说，“幸福感”是美好生活的重要内容。高校的根本任务在于立德树人，基本使命在于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。大学生作为时代新人，如何理解幸福、感受幸福、追求幸福及创造幸福，不仅关系到其个体的健康成长，也关系到整个社会幸福感的提升。

幸福是一种体验，更是一种能力。因此，高校要把培养大学生幸福能力放在重要位置，帮助学生树立正确的幸福观念，培养学生认知幸福、体验幸福进而创造幸福生活的能力。随着我国经济社会的发展，当代大学生不缺少感受幸福的物质条件和精神条件，感受幸福的能力也需要相应提升。学校教育是培养人的幸福能力不可缺少的重要场所，大学阶段是培养学生幸福能力的重要关口，直接关系未来社会“人民幸福”的实现程度。

培养健康心理是提升大学生幸福能力的关键。幸福是一种主观的愉悦的情绪感觉和积极的心理状态。教育不能立刻改变每个人的生活环境和所处的境遇，却能改变人的思维方式和认知水平。因此，加强学生心理健康教育，培养学生良好的心理素质和高尚的人格，才能帮助他们正确认识自己、包容他人。其中的重要内容就是加强对学生的挫折教育和感恩教育，注重把解决实际问题与思想疏导相结合，引导学生发现问题、分析问题和解决问题，客观认识自己的长处与不足，辩证对待人生所遭遇的挫折甚至失败，帮助他们始终保持积极向上的精神状态。

加强品德修养是培养大学生幸福能力的根本。大学阶段是大学生世界观、人生观、价值观形成的重要阶段，也是加强品德修养的重要时期。人无德不立，育人的根本在于立德。大学生的品德修养主要包括理想信念和道德情操两个方面，这直接影响和决定其一生的幸福程度。面对世界局势的复杂多变，面对社会生活的纷纭万状，高校需要引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，通过发挥自身的聪明才智，创造真正意义上的幸福生活。

能力提升是培养大学生幸福能力的途径。一位哲学家说，真正令人满意的幸福总是伴随着充分发挥自身的才能来改变世界。提升能力是每个人回报社会、服务国家、实现人生价值的前提，是实现人生奋斗目标的基础，是创造幸福和实现幸福的保障。大学生要不断提升自身能力，这样不仅可以创造自身的幸福生活，而且还能更好地造福社会、惠及他人，为实现社会和谐、人民幸福贡献力量。这就需要加强学生综合素质、实践能力等的培养，将学生培养成全面发展的人，成为国家栋梁之材。

加强学生幸福能力的培育必须回归生活，把握实现幸福的方法。在人的一生中，人们对所从事的工作在不同的人生阶段会有不同的认知，一般会经历从工作到事业再到使命的过程。人生的最大价值在于把自己的智慧和能力奉献给自己钟爱的工作，把有限的宝贵生命与无限的使命追求结合起来，从而为社会进步、国家发展、人类文明作出更大的贡献，创造更大的幸福。

（作者单位：安徽省中国特色社会主义理论体系研究中心安徽师范大学基地）

《 人民日报 》（ 2020年11月10日 10 版）