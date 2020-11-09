人民网北京11月9日电 7日，国药集团交易分团签约仪式在第三届进博会上举办。国药集团董事长刘敬桢，国药集团交易分团团长、集团副总经理石晟怡出席并见证签约，国药集团交易分团秘书长、国际合作部副主任马珂主持签约仪式。

据了解，国药集团第三届进博会意向成交有五方面显著特色与亮点：一是签约金额规模大，较去年增长25%，单个签约金额高达2.8亿美元；二是合作外商实力强，签约合作外商中有6家《财富》世界500强企业；三是出席嘉宾规格高，除了企业亚太区领导和/或中国区负责人出席签约现场外，哥伦比亚驻华大使也亲临现场见证签约；四是引进产品科技含量高，国药集团与国际先进医疗企业合作，引进高科技产品；五是引进产品满足中国民众多重需求，除了用于治疗疾病的产品外，还注重引进“治未病”、满足国民幸福生活需要的大健康产品。

国药集团相关负责人表示，在新冠肺炎疫情席卷全球的时刻，国药集团交易分团签约规模仍实现了增长，具有非同寻常的意义，发挥了为世界经济复苏和发展注入正能量的积极作用。同时，也表明国药集团与全球医药健康企业深化战略合作、携手应对疫情、守护人民健康的决心和信心。

参加签约仪式的还有国药集团交易分团副团长、国药国际总经理李粲，国药集团交易分团副团长、国药控股副总裁、国药器械总经理李杨，国药集团董事会办公室主任刘红兵，国药国际财务总监李昊、市场总监刘丽莉，国药外贸总经理丁维佐等国药集团各级单位相关人员。