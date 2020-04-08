中国医药集团：疫情初期防疫物资短缺但储备药品并不缺

人民网北京4月8日电 （王国菁）8日，国务院联防联控机制就医疗物资生产保障及储备工作情况举行发布会。会上，中国医药集团有限公司党委书记、董事长刘敬桢表示，在疫情初期，正是春节假期，当时口罩、防护服等防疫物资发生短缺，但储备药品并不缺。

刘敬桢称，这是因为中国医药集团发挥生物健康全产业链的优势，在药品疫苗研发攻关、应急生产、医疗救治、综合保障等四个方面全力保障医疗物资的供应，彰显中央企业国家队主力军的责任担当。

在药品疫苗科研攻关方面。中国生物、北京和武汉等6个生物制品研究所，率先研发出新冠病毒核酸分子检测试剂和抗体检测试剂盒，首批通过国家药监局认证，率先提出康复者血浆治疗方法，获得国务院联防联控机制推荐使用，被纳入国家卫健委《诊疗方案》，率先研制救治重症、危重症患者的特异性免疫球蛋白和单克隆抗体，有望率先成功研制新冠疫苗，为夺取抗击疫情决胜提供"杀手锏"，现在已取得重要的阶段性成果。

在应急生产制造方面。加大马力，保障各类救治药品及时供应，提供了充足的弹药。在国家卫健委《诊疗方案》推荐使用药物约105个品种，集团所属的中国中药、上海现代制药、天坛生物等100余家生产企业可自主研发生产91个品种，并可提供全部药品供应。

在医疗救治方面。国药国际所属64家医疗机构15000名医护人员全部投入疫情防控，尤其是湖北地区的6家医院4200余名医护人员和驰援武汉金银潭医院等百余名医护人员始终奋战在最前沿。

在综合保障方面。在火神山、雷神山医院的工程设计施工、医药物资设备供应、复用器械消毒灭菌等各方面，国药控股、国药工程等多家企业做了大量综合服务保障工作。