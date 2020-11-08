县在起航——县级公立医院高质量发展全面提升项目（2020-2023）在进博会上签约

11月7日，在第三届中国国际进口博览会上，国家卫生健康委医院管理研究所与辉瑞普强签署了“县在起航——县级公立医院高质量发展全面提升项目（2020-2023）”战略合作备忘录。双方将携手致力于推动县级公立医院医疗服务高质量发展，加强县级医院在管理、服务、技术等质量的全面提升，建立优质高效的医疗卫生服务体系，驱动分级诊疗，保障患者健康权益。

县在起航——县级公立医院高质量发展全面提升项目战略签约仪式

国家卫生健康委医院管理研究所副所长张旭东，国家卫生健康委医院管理研究所医院评审评价研究部主任陈晓红，辉瑞普强中国区医院业务副总裁任强，辉瑞普强商务及关键客户部负责人于学政以及双方有关代表等参加了签约仪式。

“随着我国的经济发展，县医院的硬件水平有了显著提升，然而，现阶段县级医院管理模式与当前发展的形势、亟待解决的问题等与其所承担的医疗服务、功能定位尚不完全匹配。”国家卫生健康委医院管理研究所副所长张旭东表示，“目前许多县医院面临管理知识匮乏的问题，单凭经验管理；此外，各地管理落实的标准不统一、方法不对、深度不够，导致县医院粗放管理的出现。这些短板增加了县医院管理落实的难度，制约了县医院的发展。而现代医院是要用标准管理医院、评审评价医院。这种医院管理制度的实现要求院长要形成以问题为导向的意识，动员全体医护、工作人员，共同树立解决问题的思维方式，寻找解决问题的具体路径，同时要善于利用管理工具，不断发现问题并解决问题，形成一个持续改进的闭环。”

据项目负责人介绍，此次县在起航项目（2020-2023）医院管理能力提升培训计划覆盖全国30个省（自治区、直辖市），培训6000人次的医院管理人员，围绕医疗、护理、院感、药事及后勤保障等方面全面提升医院管理的能力，锻造全国县级医院管理人才领队库。并通过对心血管内科、神经内科、骨伤外科等重点专科培训，提升县级医院专科能力水平。同时，该项目将锻造全国现代医院管理标杆样本库，通过医院持续改进的辅导，采用多种管理工具在医院实际应用并取得积极成效，选拔具有可复制、可推广医院进行案例带教观摩教学，实现以点带面效果，帮助县级医院的管理者提升管理意识和管理水平，提高县级医院的医疗服务质量。

国家卫生健康委医院管理研究所医院评审评价研究部主任陈晓红表示，“医疗质量的管理和持续改进要从经验化走向科学化，重点是通过管理工具建立解决问题的流程与思路，渐渐地就会形成以问题为导向的氛围。我们将依据国家卫生健康委下发的医院相关评价工作标准及实施细则，对医院进行全方位的质量管理评价与持续改进辅导，全面、系统‘诊断’医院质量管理中存在的问题，制定医院提升质量管理水平的个性化改进方案，帮助医院不断改进服务品质，树立医院质量管理品牌。”

据项目负责人介绍，县在起航项目（2020-2023）将通过理论导入、方法培训、技术带教、观摩学习等培训模式来加强县级医院的管理、服务、技术等高质量发展的能力。通过医院质量管理系统“诊断”改进方案，打造一批县级样板医院，并为每家参与的医院培养质控员师资队伍百人团。同时，该项目将开展管理工具解决方案实证观摩并编写适应县域特点的学科及管理教材，以实现快速解决方案的获取、借鉴和学习。

辉瑞普强中国区医院业务副总裁任强表示，“期望通过该项目的不断推进，将进一步缩短我国县级医院在医院管理、学科建设、诊疗服务等方面与三甲医院的差距，真正实现可持续地高质量发展，助力强基层以及分级诊疗制度的落实。”