阿斯利康达成多项重磅合作 借力进博会加速海内外医疗创新互惠

据阿斯利康相关负责人介绍，第三届进博会期间，阿斯利康同政、产、学、研、医各方力量再次达成多项重磅合作，借力进博会加速海内外医疗创新双向交流和共赢发展。阿斯利康再一次与瑞士欧姆制药达成合作，引进呼吸道感染免疫预防及治疗药物，获得该药中国内地市场进口经销权；并在临床研发、医疗创新引进、筛查诊断、基础诊疗、药品零售等多领域展开新一轮跨界合作。

医企联动接轨国际 提升中国科研地位

据阿斯利康相关负责人介绍，本届进博会上，阿斯利康位于上海的全球研发中国中心正式揭牌。未来该中心将从开展中国确证性研究支持新药上市工作，向更早期研发扩展，并不断利用生物分析、转化医学、人工智能、大数据等多个领域的发展，携手中国优势资源，助力全球新药研发。目前全球研发中国中心正在加速升级，建设中的生物分析实验室将为中国和全球市场新药研发上市提供高价值数据和有力支持。

同时，为了更好地支持新药研发，阿斯利康与国内22家医院就学科建设和临床研究方面签署战略合作框架备忘录，为后续开展长期的研发合作奠定基础，开设绿色通道。

各方将在临床领域数字化应用、真实数据应用、诊疗一体化中心及精益管理实践等多方面探索更广泛的合作机会：阿斯利康将在个体化诊疗系统建设，多学科整合、早期临床研究平台建设等多方面为医院提供支持。借力在肿瘤、呼吸和免疫、心血管、肾脏、及代谢等多种疾病领域的患者洞察与全球研发资源网络，阿斯利康将致力于协助医院提升科研能力，搭建国际化科研交流平台。

谈及本次合作，阿斯利康全球肿瘤研发高级副总裁，全球研发中国中心总裁何静表示：“中国医疗系统的临床科研实力处于快速提升的状态，为创新型药物的研发提供了良好的生态环境。我们希望通过与各方展开更广泛的合作，共同助力中国新药研发实力的提升，为患者探求更优的医疗解决方案。”

创新园长三角再发力 强强联手打造医疗创新新业态

据阿斯利康相关负责人介绍，除了借力进博会促进医企交流，“深化区域布局”是阿斯利康本届进博会的关键词。 今年，阿斯利康突出强调借力区域总部优势资源，加速医疗产业深度融合，开拓具有地方特色的医疗产业新业态。

作为阿斯利康中国创新战略的重要实践，无锡国际生命科学创新园于本届进博会再度引进海内外创新力量。除了“结识新伙伴”，现有园内企业也达成全新合作。

本届进博会上，无锡政府与阿斯利康、泰格医药、中金公司等还联合发布 “无锡国际健康投资与创新峰会”计划，加快提升无锡生物医药产业国际影响力。

借进博会的“东风”，阿斯利康与杭州市政府合作共建的杭州国际生命科学创新园也正式揭牌。阿斯利康中国副总裁，数字化与商业创新部负责人徐晶表示：“依托东部总部聚焦数字医疗产业的特色，未来的杭州国际生命科学创新园将与无锡国际生命科学创新园‘两翼齐飞’，发挥长三角一体化协同发展优势打造创新集群。创新园在其他区域总部的建设也计划明年完成，此举是我们推动创新园模式走向全国的重要一步。”

中国创新“扬帆出海” 肿瘤精准诊断服务更多患者

据阿斯利康相关负责人介绍，推动中国医疗创新成果 “走出去”是阿斯利康今年进博会的另一大亮点。

阿斯利康中国肿瘤业务部总经理殷敏表示：“面对今年的特殊情势，我们看到中国政府在推动全球医疗交流合作上的努力。阿斯利康希望借助自身全球网络，积极响应政府加强‘一带一路’卫生领域合作的倡导，在为中国患者带来更多创新药物的同时，也能携手中国企业‘走出国门’，推动中国医疗创新成就服务全球，实现中国与世界共享医疗创新成果，推动全球医疗产业互惠。”

开拓基层诊疗通路 提升医疗创新可及

据阿斯利康相关负责人介绍，当今，阿斯利康正携手合作伙伴积极探索更多崭新的跨界合作模式，通过全国布局提升创新药物及解决方案可及性，推动优势医疗资源下沉。

谈及本届进博会上的全新跨界合作成果，阿斯利康中国总经理赖明隆表示：“开拓创新和跨界合作历来是阿斯利康在华战略的两大重要助推力量，也是阿斯利康创新生态圈的基石。全球疫情加速了医疗行业催生新业态，中国医疗产业也进一步向基层化、数字化和消费化加速转型。我们很荣幸能再次借力进博会的平台与更多合作伙伴携手，也希望在未来能够顺应当前多方协力发展的重要趋势，共同加速中国医疗产业更新迭代，为中国患者打开未来医疗的通路，从而改善患者的生命质量。”