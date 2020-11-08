尿酸高的人，吃了豆少吃肉

传统观念认为，豆类嘌呤含量高，因此无论是豆浆、豆腐还是红豆、绿豆，尿酸高的人通常不碰。

大豆的嘌呤含量的确略高于瘦肉和鱼类，但经过加工，制成豆腐丝、豆腐干等之后，因为挤去了“黄浆水”，其中溶解了很大一部分嘌呤，因而豆腐丝、豆腐干等产品的嘌呤含量已经大幅度下降，甚至比肉类鱼类还要低，痛风患者和尿酸高的人用豆腐干部分替代鱼肉类并不会明显增加嘌呤摄入量。打豆浆时会加入大量水，所以豆浆中所含嘌呤已经被稀释，每日喝一杯不会引起嘌呤摄入量的显著增加。加少量红豆、绿豆煮粥或打五谷豆浆，按其嘌呤的量来衡量，也不会对血尿酸浓度产生不良影响。

现有的流行病学报告证实，食用大豆制品和血尿酸水平、高尿酸血症以及痛风发作之间没有任何关系。一项在中国男性中进行的研究发现，膳食中的蛋白质总摄入量与高尿酸血症之间有相关性，但其中动物性蛋白质有提升危险的趋势，植物性蛋白质则有降低发生高尿酸血症危险的趋势。在所有食物类别当中，海鲜类食物与高血尿酸水平之间的关系最为紧密，大豆制品则呈现负相关关系，嘌呤含量较高的蔬菜以及各种肉类与血尿酸水平没有显著相关性。研究者的结论是，吃海鲜类食物增加患高尿酸血症的危险，豆制品则降低这种危险。

需要提醒的是，尿酸高的人可以适量吃豆制品，是说用它替代鱼肉蛋类食品，蛋白质和嘌呤总量不能增加。也就是说，吃了豆，就要少吃甚至不吃肉。并且量也要控制，建议限制在每日30克大豆以内；即使喝豆浆无不良反应，建议也不要超过1杯；少吃仿肉豆制品，不吃油炸豆腐、五香豆干等豆制品小零食。▲