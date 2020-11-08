牛奶里真有激素吗
河南读者李女士问：我很喜欢喝牛奶，可朋友告诉我，牛奶里含雌激素，会增加乳腺癌的风险，这是真的吗？
北京协和医院临床医师郑西希答：哺乳动物只有在孕期和哺乳期才可能产奶。所以为了让奶牛产奶，它们的体内必须有一定水平的孕激素和雌激素，从化学结构上讲和胆固醇类似。需要说明的是，对身体有影响的是我们血液循环中的激素，吃的激素并不一定能影响血液循环中的激素水平。牛奶含有极其微量的天然内源性雌激素。研究发现，即便喂给小鼠比牛奶中多100倍的雌激素，也不会影响其血液中的激素水平。原因在于，这类激素在被吃到肚子里以后，经过肝脏代谢才能被血液吸收。而大部分激素在肝脏中都会被分解，所以进入血液中的量几乎可以忽略。因此，牛奶并不会增加乳腺癌风险，大家可以放心饮用。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn