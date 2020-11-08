河南读者李女士问：我很喜欢喝牛奶，可朋友告诉我，牛奶里含雌激素，会增加乳腺癌的风险，这是真的吗？

北京协和医院临床医师郑西希答：哺乳动物只有在孕期和哺乳期才可能产奶。所以为了让奶牛产奶，它们的体内必须有一定水平的孕激素和雌激素，从化学结构上讲和胆固醇类似。需要说明的是，对身体有影响的是我们血液循环中的激素，吃的激素并不一定能影响血液循环中的激素水平。牛奶含有极其微量的天然内源性雌激素。研究发现，即便喂给小鼠比牛奶中多100倍的雌激素，也不会影响其血液中的激素水平。原因在于，这类激素在被吃到肚子里以后，经过肝脏代谢才能被血液吸收。而大部分激素在肝脏中都会被分解，所以进入血液中的量几乎可以忽略。因此，牛奶并不会增加乳腺癌风险，大家可以放心饮用。▲