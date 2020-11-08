首都医科大学附属北京同仁医院副院长魏文斌： 走到户外，预防近视

儿童青少年使用电子产品多、户外活动少，增加了近视发生的风险。从医院接诊经验来看，20多年前，近视发病年龄一般在小学四年级以上。可现在，近视发病率越来越高、发病年龄越来越小，甚至三四岁的孩子就出现了近视，很多孩子第一次来医院检查时，度数就已经很高了。近视低龄化、重度化日益严重，必须高度重视，不能任其发展。

我国儿童青少年近视发病率快速攀升，原因何在？如何才能有效地防控近视？

一要充分落实现有的“一增一减”政策，即增加中小学生体育运动的时间、减轻学生的学业负担。作为儿童青少年，应该做到“一寸一拳一尺”，即读书写字时，手距离笔尖一寸、身体距离桌子一拳以上、眼睛距离书本一尺以上。同时，要做到“三个20”，即用眼20分钟，要立即远眺20英尺（6米）至少20秒。在这方面，要特别关注电子产品使用问题，学校和家长应当有意识地控制孩子们的“视屏”时长。

二要养成良好的用眼卫生习惯。儿童青少年的眼球处于生长发育的旺盛时期，眼球壁的伸展性很大，眼肌和眼的光学部分调节能力也较强。即使将书本置于眼前7—8厘米处，眼睛也可施以极度的调节而看清。于是，很多孩子都自觉或不自觉地养成了近距离用眼习惯。在这方面，要注意不要让孩子在走路时、吃饭时、床上、晃动的车厢内、光线暗弱或阳光直射下看书或电子产品。

三要增加户外活动和锻炼的时间。近距离注视的时候，眼部肌肉超强度工作，如果长时间得不到休息，就会出现假性近视，然后出现真性近视。近距离用眼多的人，其近视发病年龄更早、近视度数更高。让孩子到户外活动，每天保证一个小时的体育锻炼，能够有效预防和控制近视，已患近视的孩子增加户外活动时间，也能延缓近视发展。建议积极引导孩子们进行户外活动，如果确实不能去户外，也要做到及时休息眼睛、远眺放松。

四要对近视的危害引起足够重视。近视一旦发生，不可逆转。青少年的发育性近视是眼轴增长引起的，随着身体的生长发育，近视度数会随之增长。如果孩子很小就近视，成年后很可能发展为高度近视，而600度以上的高度近视者，发生视网膜脱离、青光眼等疾病的风险要比普通人高很多。有的家长不愿给孩子戴眼镜，等实在不行了再戴，结果导致低度近视变成高度近视；有的家长认为将来给孩子做个近视手术就一劳永逸，殊不知手术只不过是把近视度数“转移”到了角膜上，眼睛的病理损害该怎样还怎样。因此，如果发现孩子有近视倾向，一定要尽早带孩子检查治疗，正确佩戴合适的眼镜能够有效延缓近视的发展。

儿童青少年是祖国的未来和民族的希望，防控儿童青少年近视是一项系统工程，需要政府、学校、医疗卫生机构、家庭和学生等各方面共同努力。让全社会都行动起来，让每个孩子都有一双明亮的眼睛、拥有光明的未来！

《 人民日报 》（ 2020年11月08日 06 版）