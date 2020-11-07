创新与合作助力健康中国 RDPAC及会员企业亮相进博会

11月6日，由中国外商投资企业协会药品研制与开发行业委员会（RDPAC）在中国国际进口博览会医疗器械及医药保健展区举办“创新与合作助力健康中国”发布会。

会议由RDPAC执行总裁康韦主持，与会嘉宾包括国家卫生健康委员会疾病预防控制局一级巡视员贺青华，海南博鳌乐城先行区管理局党委委员、副局长刘哲峰，河南省商务厅副厅长何松浩，湖北省商务厅二级巡视员杨本初，江苏省疾病预防控制中心疫苗评价所所长潘红星，复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏，RDPAC执行委员会主席、西安杨森总裁安思嘉，以及雅培、勃林格殷格翰、默克、诺和诺德、辉瑞、罗氏和赛诺菲等RDPAC会员企业的总经理和企业代表。与会嘉宾围绕医药创新、疫情防控、疫苗研发与国际合作等话题进行了分享，共同为助力健康中国发声。

复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏分享指出，目前新冠肺炎的顽固性、传染性和复杂性均非常显著，其在人类社会中持续存在的可能性现在变得越来越明确。“我认为新冠疫情发展到今天的形势，应该说在短期内我们还很难克服，唯一的希望是在国际合作的助力下，我们到明年一定会看到曙光。”

江苏省疾病预防控制中心疫苗评价所所长潘红星表示：“平等、共享、合作应该是目前疫苗研发的要求。这里的平等即要将疫苗作为全球化的产品，共享则涉及到根据研发相关的技术知识和资料的共享，合作是当前发展的关键词，尤其在医药医疗领域。通过合作将疫苗研发相关的先进资料组装在一起，我们才能收获合作的成果。”此外，他还强调了继续加强国家和地区、专业研发者之间的合作的重要性。

博鳌乐城先行区管理局党委委员、副局长刘哲峰在会上表示: “未来，我们希望更多的抗癌药、救命药能够通过乐城更加快速的进入中国，让中国患者通过乐城的途径享受到优良的医疗服务。”

RDPAC执行委员会主席安思嘉先生代表RDPAC及会员企业强调：“本次会议再次提醒了我们创新和国际合作对于抗击全球疫情的重要作用。42家RDPAC会员企业一直以来都在共同努力把医学创新成果带到中国。未来RDPAC还会继续加强与国家卫生健康委、国家药监局、国家医保局以及各级政府部门的合作与交流，齐心协力让全球医药创新成果服务中国患者和人民。”

RDPAC执行总裁康韦表示: “RDPAC致力于成为实现‘健康中国2030’目标以及不断提高居民和患者生活质量的重要合作伙伴，是创新思想的引领者、解决方案的提供者、合作共赢的推动者。RDPAC及成员公司将持续通过医药创新和国际合作，引进创新药品及疫苗，服务中国老百姓，助力“健康中国2030”目标的实现。”