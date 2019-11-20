13家RDPAC成员公司参加进博会 签订多项战略协议 

在已经结束的进博会上， RDPAC成员公司与政产学研医各界签订了多项战略合作协议，在推动药物创新、完善诊疗体系和提升患者可及性方面协同努力，打造共建、共享、共赢的医药创新生态系统。

“作为世界上第一个以‘进口’为主题的国家级展会，进博会不仅是一个贸易的盛会，也是一个展示世界级创新成果的窗口，更是一个推动全球共商共议、共谋发展的开放性平台。“ RDPAC执行总裁康韦表示，”本次进博会，RDPAC共有13家成员公司亮相，展示了一系列创新性解决方案，加速了本土合作与投入，并借力数字化技术，促进以患者为中心的医药创新生态系统的发展。”

加速引进创新药 方便患者接受治疗

医药创新最大的价值，在于攻克人类健康的共同难题。过去，创新药物通常会率先在欧美研发上市，然后才惠及其它地区。自中国药品审评审批改革以来，中国在加速引进国外创新药物方面取得了突破性进展，极大地方便了患者接受治疗。

康韦指出:“近年来，创新药品在中国上市的速度大大加快，极大地方便了中国患者接受治疗。同时我们也注意到，中国与欧美日批准的创新药在数量上还存在一些差距。中美创新药品缺口中的许多产品都能满足中国患者未满足的临床需求，包括罕见病、抗感染、白血病、肺癌、慢阻肺和糖尿病等。因此RDPAC一直在支持药监的改革及科学监管的发展，与政府部门加强交流，共同探讨面临的问题，使中国可以与欧美日同步上市创新。”

在药物创新方面，阿斯利康展示了与无锡合作共建的无锡国际生命科学创新园，并与多方签约，推动创新项目孵化及成果转化。在诊疗体系方面，辉瑞与中国罕见病联盟签署了战略合作备忘录，推动罕见病诊疗体系规范化建设。在创新药物可及性方面，默沙东早在30年前就向中国转让乙肝疫苗技术；拜耳与以心血管疾病治疗为重点学科的北京安贞医院签署了药品采购意向协议；罗氏与海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区签约，借力先行区政策优势，推动高精尖技术和最新产品在海南先行落地。

RDPAC成员公司还与各地公立医院、大学以及研究所开展了数百项合作项目，聚焦于国家密切关注的重点疾病领域，并在这个过程当中传递技术、知识以及行业标准。

借力数字化技术 建设创新药生态系统

在临床诊疗数字化方面，跨国药企在进博会上展示了以人工智能、医疗大数据为支撑的技术平台，以提升临床诊疗水平。在慢病管理数字化方面，跨国药企加强了与本土科技公司的合作，利用AI和互联网技术帮助患者实现慢病管理便捷化、日常化。在进博会上，诺华制药推出了 “护心小爱（AI）”心衰领域人工智能疾病管理平台。勃林格殷格翰与7家本土互联网医院签订了战略合作协议，聚焦慢病治疗，在互联网医疗、药品配送、疾病管理等方面开展合作，优化患者慢病管理的流程和方式。

据悉，RDPAC在本届进博会上举行了启动仪式，宣布明年3月20日在北京举办2020国际医药创新大会（IPIF2020）。“我们举办2020年国际医药创新大会，就是为了进一步助力我国构建协作共赢的医药创新生态系统，推动国内外创新能力升级，向国际社会传达我国坚持扩大开放、筑巢引凤的方针和态度。”中国外商投资企业协会会长陈德铭先生在IPIF2020启动仪式上表示, “未来，我们期待看到更多的跨国药企更深度地参与中国改革开放的进程，扩大在华投资，分享国际经验，推动中国制药产业持续创新与健康发展，让医药创新惠及广大患者的目标早日实现。”