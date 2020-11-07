新武田携创新服务健康未来

11月6日，武田制药携“千纸鹤”造型双展台亮相第三届中国国际进口博览会，并于6日举行了武聚未来暨研发管线发布仪式。

“今年是武田第二次参加进博会。作为进博会的‘老朋友’再次回归进博会对于武田而言意义非凡。” 武田制药全球高级副总裁、武田中国总裁单国洪表示，“疫情之下，中国经济的迅速复苏印证了公众健康与经济发展之间的紧密联系，武田对于中国医药市场持续看好。进博会的召开打造了一个全球的创新循环生态，未来，我们愿意继续与各级政府和相关部门通力合作，推进中国医疗卫生体系的可持续发展。我们将继续投资中国，引入更多首创产品和创新疗法。”

武田制药全球高级副总裁、武田中国总裁单国洪致辞

日本国驻上海总领馆副总领事福田高干，中国罕见病联盟执行理事长李林康，上海市卫生健康委员会领导，中国（上海）自贸区世博管理局局长徐欣，中华医学会血液学分会主任委员、苏州大学附属第一医院血液科主任吴德沛，哈尔滨血液病肿瘤研究所所长、中国临床肿瘤学会（CSCO）监事会监事长马军，中华医学会消化病学分会主任委员、中山大学附属第一医院副院长、消化内科主任医师陈旻湖，同济大学医学院肿瘤研究所所长、肿瘤学系主任周彩存，武田制药全球高级副总裁、武田中国总裁单国洪，武田亚洲开发中心负责人王璘等嘉宾出席了发布仪式。

现场嘉宾共同为武田制药千纸鹤展台揭幕

“中国已成为武田在全球的四大关键开发区域之一。”武田亚洲开发中心负责人王璘表示,“我们希望通过引入更多首创产品和创新疗法，让中国患者能够与全球其他地区的患者同步获得创新药物。在健康中国战略的引领下，我们期望通过与合作伙伴积极携手，共同培育创新的健康生态系统，加强中国及亚洲的药物开发实力，加速全球药物创新。”

武田亚洲开发中心负责人王璘博士致辞

据武田制药相关负责人介绍，依托创新实力和本土经验，武田将中国患者的需求与全球药物开发战略相结合，实现全球新药同步开发。得益于政府优化审批审评、加速新药获批的一系列强有力的举措，武田今年已经有3个重磅产品获批，近期可能还有4款罕见病产品有望获批。2020年，武田预计将上市近7款创新产品。武田在本次进博会上展示了4款罕见病产品。武田在“公共卫生防疫专区”展台展示了全球积极抗击新冠疫情取得的经验、贡献和创新成果。

“此次新冠疫情引起了全球各国政府，以及民众对于公共卫生安全的重视，对医药的需求在一定程度上放大，行业整体增速加快，中国医药行业将进入一个全新发展时期。”单国洪表示，“武田也将积极携手医疗行业生态圈合作伙伴，为构建中国的公共卫生健康系统体系做出贡献。”