武田中国总裁单国洪：把满足患者需求放在第一位

3月29日，在国家消化疾病临床医学研究中心、国家消化内镜质控中心、中国医师协会消化内镜医师培训学院的指导下，由中国工程院李兆申院士牵头、武田中国支持的中国反流疾病诊疗联盟暨反流相关疾病高峰论坛在山东济南举行。

联盟在中国工程院院士、海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）消化内科主任李兆申理事长的带领下，提高医生对反流疾病整体的诊疗能力，为患者带来满意的治疗解决方案。

“支持李兆申院士和邹多武教授成立中国反流疾病诊疗联盟，该联盟不光有临床的RMC（国家标准化反流相关疾病管理中心），而且还有基层的疾病管理。作为企业有幸一起参与，共同做这件事是非常荣幸的。这与我们企业的价值观也是完全一致，就是我们要为患者服务。”高峰论坛上，武田中国总裁单国洪说，武田一直把患者放在第一位，企业有四个核心的词汇，叫做Patient， Trust，Reputation and Business（患者、信任、声誉及业务），始终将满足患者需求放在第一位，然后才是信任、声誉和业务。

单国洪介绍，虽然现在对于慢性病管理已经上升到国家关注程度，但是大家通常讲起慢病，似乎没有把消化类疾病认为是慢病。还有像比如说Hp(幽门螺杆菌)的感染，在中国也是庞大的人群，而且在一定程度上，它是一些重大恶性疾病的一些诱因。作为全球消化领域的领先企业，参与到支持这类项目中，是一件非常有社会价值的事情。我们也参考了一些跟我们有类似国情和疾病现状的国家，比如说日本和韩国，其在国家层面上制定了关于消化性疾病的战略举措，在早癌筛查，胃癌防治，发病率控制、治疗率和生存率等方面确实取得了很大进步。

“希望联盟在未来能够联合政府、社会、企业、研究机构、临床机构，甚至患者群体，大家能够齐心协力，共同关注和重视这个疾病。大家可想而知，如果是一个多亿的人群，这个医疗负担是重大的，而目前它的诊疗规范非常不均衡，在一些教学医院非常成熟，但是到了全国层面就有很多参差不齐的清况，因此质量控制也是联盟很重要的出发点。我们认为这是一件非常值得去做的事情，我们很愿意跟联盟一起共同把这件事情做好。”单国洪认为。

单国洪表示，胃食管反流病现在临床上是有治疗手段的，武田公司已经在中国临床上广泛使用的有潘妥洛克、达克普隆、普托平这样的一些在抗酸、抑酸方面的药物。除了这些之外，现在正在申报注册新药，该新药是一个钾离子竞争性酸阻断剂（P-CAB），它跟以前的质子泵抑制剂（PPI）作用机制不一样。该新药是中国第一个钾泵抑制剂，所以希望能够尽快获批，然后投入临床使用，造福更多中国患者。

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