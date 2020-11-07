葛兰素史克疫苗“三剑客”亮相第三届进博会

11月6日，在第三届中国国际进口博览会（进博会）上，葛兰素史克（GSK）携旗下带状疱疹疫苗、人乳头瘤病毒（HPV）疫苗、乙肝疫苗亮相，为中国家庭带来健康守护方案。

上海市皮肤病医院带状疱疹诊疗中心副主任医师姜文成介绍，带状疱疹除了会在身体单侧出现成群的水疱，令人饱受皮疹之苦外，最常见的并发症是带状疱疹后神经痛，会导致灼烧、电击、刀刺般疼痛，急性期疼痛可能更甚于分娩阵痛、慢性癌痛等，严重影响生活质量，明显扰乱患者睡眠、情绪，影响工作和日常生活，严重者可导致精神障碍和抑郁。中老年人是带状疱疹的高发人群，然而目前治疗方法有限，接种疫苗是控制带状疱疹发病最有效的措施，同时帮助中老年人增强免疫力，有效降低疾病以及并发症的风险。”

上海市皮肤病医院带状疱疹诊疗中心副主任医师姜文成

据葛兰素史克负责人介绍，GSK此次在进博会展出的带状疱疹疫苗于2020年6月28日全国上市，并在上海、北京、广州、深圳、南京、杭州、宁波、重庆、成都、武汉等全国多个城市陆续接种。“带状疱疹疫苗有效填补了中国带状疱疹疾病预防领域的空白，进一步扩大了我国疫苗预防体系所覆盖的疾病，对维护中老年人的健康功能和提高中老年人健康水平有重要意义。”上海市徐汇区疾病预防控制中心免疫规划科科长刘景壹补充道。

上海市徐汇区疾病预防控制中心免疫规划科科长刘景壹

除了预防传染病，疫苗在癌症的预防方面同样发挥着重要作用。中国医学科学院肿瘤医院北京协和医学院群医学及公共卫生学院乔友林教授介绍：“HPV感染主要通过性行为传播，有正常性行为的女性一生中感染HPV的几率达80%。高危型HPV感染存在两个高峰期，第一个高峰期是15~24岁，第二个高峰期是40~44岁。如果能在感染高峰期前及早接种疫苗，就可以很大程度上降低HPV感染及宫颈癌发病的风险。因此，根据WHO的推荐，在第一个感染高峰期来临之前，9~14岁的女孩尽早接种HPV疫苗可以获得更好的保护作用。”