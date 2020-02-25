三叶草与葛兰素史克合作评估新型冠状病毒候选疫苗与佐剂系统的联用 

2月24日，三叶草生物制药有限公司（以下简称“三叶草生物”）宣布将与葛兰素史克（GSK）开展研发合作，推动其基于蛋白的新型冠状病毒候选疫苗“COVID-19 S-三聚体”的研究开发。GSK将为三叶草生物提供疫苗佐剂系统，以便在临床前研究中进一步评估“S-三聚体”。

GSK疫苗首席医学官Thomas Breuer表示：“我们很自豪能够助力三叶草生物的科学家们进行前沿研究，这也是GSK的战略之一，即向那些目前已经开发了有望预防新型冠状病毒候选疫苗的优选合作伙伴提供我们的佐剂技术。佐剂的使用尤为重要，因为它可以减少每剂疫苗所需的抗原量，从而能够让更多的人获得疫苗的保护。”

三叶草生物首席战略官兼董事梁果表示：“我们期待评估GSK疫苗佐剂系统与‘S-三聚体’候选疫苗联用的效果。‘S-三聚体’采用三叶草生物独有的Trimer-Tag（蛋白质三聚体化）专利技术，可以被多位既往冠状病毒感染患者康复后血清抗体特异性识别。”