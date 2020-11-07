艾伯维携五大领域创新成果亮相第三届中国国际进口博览会

11月5日，在第三届中国国际进口博览会（以下简称 “进博会” ）上，研究型生物制药公司艾伯维（AbbVie）携免疫学、肿瘤学、神经科学、眼科学及艾尔建美学5大核心领域创新成果亮相进博会。这是今年5月刚刚完成了对艾尔建收购之后，全新艾伯维的首次登场。

艾伯维中国总经理欧思朗（左）与艾伯维旗下艾尔建美学中国总经理丘汉华（右）共同为展台揭幕

据艾伯维负责人介绍，艾伯维在本届进博会以“超凡实验室“为概念，展现其展台设计、研发实力、创新疗法、合作格局、人才战略。此外，在“公共卫生防疫专区“，以“疫路有艾，风雨同行”为主题，在100平方米的展台展现艾伯维在中国及全球抗击新冠肺炎疫情过程中所做的努力。

主展台“超凡实验室”与公共卫生防疫专区展台

另外，艾伯维将在本次进博会正式发布以“创新”、“引领”、“共赢”为核心的企业价值主张。未来五年内，艾伯维将在中国推出超过15款新产品和48个适应症，特别专注于免疫、肿瘤、眼科等疾病领域。

艾伯维中国总经理欧思朗在揭幕式上致辞

艾伯维中国总经理欧思朗表示：“在今年的特殊背景下，本届进博会如期举办，展现了中国政府一如既往与世界开放合作的决心，彰显出中国经济强劲的韧性与实力。艾伯维排除万难参展，表达了我们对中国市场的持续看好及助力‘健康中国2030’的决心。中国以高水平对外开放作为驱动力提出的‘双循环’新发展战略，给艾伯维带来了崭新的发展机遇。借助进博会这一国际性大平台，艾伯维希望能推动更多创新药登陆中国市场。同时，作为一家创新驱动型的公司，艾伯维将持续探索与中国政府、医院、高校等各类组织的多元化协作模式和机会，构建开放式、多层次的立体医疗创新生态圈。”