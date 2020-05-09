艾伯维完成对艾尔建的收购

近日，艾伯维（AbbVie）宣布，公司已经完成对艾尔建的收购。该交易获得了收购协议要求的所有相关政府部门的监管批准和爱尔兰高等法院的批准。

艾伯维董事长兼首席执行官Richard A. Gozalez表示：“这一里程碑式的收购对我们的员工、股东和患者都意义重大，我们为此感到欢欣鼓舞。在此，我想由衷地感谢为这一重大转折性时刻到来而付出努力的所有员工，无论你是来自艾尔建，还是艾伯维。未来，凭借更加多元化的已上市和在研产品组合，新艾伯维将在多个重要的治疗领域占据优势地位。与此同时，我们的财务实力也将支持我们继续投资科研创新，不断应对患者未被满足的治疗需求。我为两个组织而骄傲，更对未来的无限可能充满期待。”

据了解，此次收购显著增强和丰富了艾伯维的营收基础，并对其在多个治疗领域的优势地位进行补充。

据悉，多元化的已上市产品组合将推动艾伯维现有增长平台（除了修美乐以外）在2020年全年实现约300亿美元的营收、公司总营收将有可能突破500亿美元。

交易完成的同时，艾伯维董事会任命已退休的原雅培执行副总裁兼首席财务官Thomas C. Freyman为董事会成员。此前，Freyman先生曾在艾尔建董事会任职。