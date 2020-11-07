生活中，很多人深受脱发困扰。除了遗传、压力等因素，饮食营养状况也会影响脱发。

容易引起脱发的食物主要有以下几种。一是糖和精白主食。吃太多甜食、甜饮料等含大量糖的食物会导致体内炎症反应升高，进而引起脱发。此外，过多甜食和米饭、馒头等精白主食会升高餐后血糖，而血糖和胰岛素水平过高，会直接导致雄激素合成增加。研究表明，雄激素过多会引起脱发。建议大家少吃甜食，用全谷杂粮代替一部分精白米面。二是油炸食品。油炸食品等高脂肪食物一方面会导致睾丸激素水平上升，从而引起男性脱发。另一方面会造成身体免疫平衡紊乱，激发炎症状态，这也可能导致脱发。因此，油炸食品只能偶尔少量吃。三是高汞鱼。研究发现，金枪鱼、旗鱼、鲭鱼等汞含量高的鱼类可能会导致脱发。吃鱼首选鲅鱼、三文鱼、海鲈鱼、金鲳鱼和小黄鱼等低汞品种。四是高硒食物。硒是人体必需的营养素，但过量就会伤害头发，所以不要盲目摄入大量“高硒食物”或补充品。

除了尽量避免以上食物外，补足以下几种营养素有助预防脱发。第一，蛋白质。头发的本质是角蛋白，它就是一种蛋白质，并且头发黑色素的形成，还需要一种叫做“酪氨酸”的氨基酸作为原料。如果饮食中缺乏蛋白质，头发不仅生长缓慢，还容易脱落，而且发质变差，头发变细、发脆、枯干、颜色变浅。鸡蛋、牛肉、鸡肉、奶制品、豆类及其制品富含优质蛋白质，应该常吃。第二，B族维生素。这类维生素参与蛋白质、氨基酸代谢，间接保护头发，杂粮、瘦肉有助补充B族维生素。第三，铁。研究指出，缺铁是绝经后女性脱发的首要原因。还有部分人的贫血是因为长期素食导致的，原因在于，植物性食物中的非血红素铁吸收率很低，其中的草酸等抗营养物质还会进一步阻碍铁元素的吸收。铁含量丰富的食物有红肉、动物血、动物肝脏等。▲