把高血压挡在三条线外

近30年来，我国疾病负担从传染病过渡到慢性病，高血压成了最常见的慢性病之一。最新数据显示，我国成人高血压患病率达27.9%，但很多患者因为没有明显感觉，或觉得年轻时就开始服药伤害大，所以并没有接受早期治疗，这为将来埋下了巨大的健康隐患。防控高血压，有几条“红线”我们不仅要了解，更要守住。

警戒线。一般，正常血压应为收缩压（即高压）＜120毫米汞柱、舒张压（即低压）＜80毫米汞柱。如果静息情况下，连续3次不同时间测得的血压值高于140/90毫米汞柱，就可诊断为高血压。不过，广东省人民医院、中山大学第一附属医院近日研究发现，对于年轻人来说，血压≥120/80毫米汞柱就处于“警戒范围”，如果不加以干预，今后发生心血管事件的风险会随着血压升高而增加。另一项国际临床研究也显示，年轻人血压≥115/75毫米汞柱时，动脉就可能发生损伤，心脏病、心梗的风险随之增加，且血压每增加20/10毫米汞柱，危险性就会增加1倍。因此，年轻人必须提升对血压的重视程度，家中常备血压仪，定期监测，发现异常及时就医，规范治疗。

相对于年轻人来说，老人的血压警戒线稍微宽松一些，超过139/89毫米汞柱就有潜在危险，高于140/90毫米汞柱应提高警惕。临床试验表明，老人若想避免高血压对大脑、心脏、肾脏等器官的损伤，在能耐受的情况下，应把血压控制在130/80毫米汞柱左右。患有糖尿病、高血压，合并外周动脉粥样硬化、冠心病等疾病的老年患者，血压警戒线相对要严格一些，建议降到130/80毫米汞柱以下，从而减少心血管事件的发生。

危险线。临床上，根据血压值，高血压共分为三级：高压在140~160毫米汞柱之间，低压在90~100毫米汞柱之间是一级高血压；高压在160~180毫米汞柱之间，低压在100~110毫米汞柱之间为二级高血压；高压大于180毫米汞柱，或低压在110毫米汞柱以上，则为三级高血压。不管是年轻人还是老年人，只要确定为二级高血压就有较高危险性。血压一旦超过180/110毫米汞柱且有严重症状，就视为高血压急症，可引起脑出血、靶器官功能严重障碍，甚至衰竭。此时，应选择起效快、可控性强的静脉降压药，或遵医嘱单独、联合用药，从而达到控压目标。

“极线”。气球充气过量会爆炸，我们的血压也有“极线”。一般来说，人的血压最高可达到250/140毫米汞柱（不排除个别人可达到更高值），血压达到这个数值证明已经非常危险，容易并发脑出血、高血压脑病、急性心梗等心脑血管急症。一旦出现这种情况，必须马上就医，为挽救患者生命争取时间。

生活中，大家应重视高血压给我们发出的预警信号，若有头痛、眩晕、耳鸣、心悸气短、失眠、肢体麻木等症状，建议先测血压，一旦超标，要及时就医。大部分高血压属于原发性，一般不能根治，需要长期服药治疗，即使年轻人也不要心存侥幸，该吃药时一定要吃药，且需要坚持。千万不要盲目相信广告，更不能用保健品或食疗方替代降压药。大多数高血压是可以控制的，若效果不佳，可定期复查，请医生调整用药方案。平时应坚持运动，有助平稳血压，比如健走、游泳、打太极拳、家务劳动等都是不错的选择。饮食方面，要多吃果蔬，限制食盐摄入量，每天不超过6克，少点外卖少在外就餐，多回家做饭，还要远离烟酒对心脑血管的伤害。▲