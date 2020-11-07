老人颈椎疼，排查韧带骨化

47岁的毛先生每当脖颈酸痛时，总爱用按摩槌对着颈部敲敲打打。然而最近，他在照常敲打完颈部后，出现了双手麻木、双脚行走无力的问题，甚至连握筷子、端碗都无法完成，家人连忙将其送到医院。

经检查，毛先生的症状是颈椎后纵韧带骨化引起的脊髓损伤导致的。人的脊柱椎体后方，附有一层强韧的韧带组织，主要起到稳定脊柱、防止椎间盘脱出的作用。正常的后纵韧带是软组织结构，但随着年龄增长，众多因素作用会导致其发生钙化，变成质硬似骨的结构，造成脊髓、血管受压。该病属老年性疾病，60岁以上发病率可高达20%。

颈椎后纵韧带骨化症的表现与颈椎病相似，早期可无任何症状或仅表现为局部颈部酸胀不适和颈神经根受压表现，如手指麻木、酸胀，可逐渐累及颈、肩、上臂，随后出现双下肢麻木、沉重、无力、行走不稳等情况。部分患者可因轻微的外伤导致完全性或不完全性瘫痪，毛先生的情况就是如此。

有颈部酸胀不适的患者要及时到正规医院就诊，切勿盲目按摩理疗。骨化物微小、椎管狭窄不明显、症状轻微的后纵韧带骨化症患者，可采用口服止痛类药物及肌肉松弛剂、颈围制动以及物理疗法等非手术疗法缓解。症状严重、保守治疗效果不佳、外伤引起的脊髓损伤症状加重者，则需手术。▲