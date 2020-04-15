脚底下“拌蒜”竟是因胸椎管变窄了

【病例】

蔡先生是北京平谷人，27岁开始做木匠，干了将近40年。3年前的一天，他突觉双腿无力，逢人就说这腿病是被儿子给气的。于是，心怀愧疚的儿子开始带着步履蹒跚的蔡先生到处看病，无奈始终查不出病因，只能吃点药对付着。

时间久了，蔡先生发现自己好像真走不动道儿了，走路时还有控制不住往前冲的感觉。家人怀疑蔡先生脑血管出了问题，于是带他到安贞医院神经内科就诊。经过一系列检查，神经内科医生判断蔡先生的病因出自脑血管的可能只有2%。随后蔡先生被转诊到骨科，由胡三保主任医师接诊，终于找到了病因。原来，蔡先生的病既不是脑血管病，也不是腰椎病，而是胸椎管狭窄症。

普通老百姓，对于脊柱疾病的认知，往往局限于颈椎病、腰椎间盘突出症和腰椎管狭窄，很少有人知道胸椎管狭窄。胸椎管狭窄是什么病，有哪些危害呢？

胸椎管狭窄症是由发育性因素或由椎间盘退变突出、椎体后缘骨赘及小关节增生、韧带骨化等因素导致胸椎管或神经根管狭窄，而引起相应脊髓、神经根受压的疾病。这种病最常见的病因有以下3种。

1、退变性胸椎管狭窄 此症多见于中年以上人群，主要是由于胸椎的退行性病变导致椎管狭窄。病理可见椎板增厚，关节突增生、肥大，黄韧带（是脊柱椎管内维持脊柱稳定性的一个韧带组织结构）肥厚可达7毫米至15毫米。在手术中，多可见到黄韧带有不同程度的骨化。

2、胸椎后纵韧带骨化（OPLL）所致胸椎管狭窄 OPLL可以是单节，亦可为多椎节，增厚并骨化的后纵韧带可达数毫米，向椎管突出压迫脊髓。

3、先天性胸椎管狭窄 如同颈椎管狭窄一样，胸椎管狭窄也与先天发育有关。这种情况往往起病缓慢，起初下肢麻木无力、发凉，会有间歇性跛行，呈痉挛性步态，行走缓慢。

对于胸椎管狭窄症，目前尚无有效的非手术疗法，手术是解除脊髓压迫，以期恢复脊髓损害导致的肢体和尿便等功能障碍的唯一有效方法。因此，一旦确诊，应尽早进行手术治疗。不过有一点必须告知患者，在临床上，胸椎管狭窄症的手术风险高于颈椎、腰椎疾病手术，尤其是它的致残率较高。其中一个关键因素与胸脊髓的解剖学特点有关，胸脊髓的血液供应相对薄弱，导致它的抗击打能力相对较弱，很轻微的外力就可能造成不良后果，甚至瘫痪。

蔡先生是幸运的，6个多小时的手术进行得很顺利。胡三保主任医师经过切开、分离、显露、置钉等步骤，在保护了胸脊髓和硬脊膜的情况下，将胸椎管后方造成压迫症状的椎板和骨化组织完整切了下来。康复期间，蔡先生仍然认为自己的病是儿子给气出来的，医生表示，生气并不会造成胸椎管狭窄，因多年做木匠的劳累诱发疾病的可能性更大。

预防胸椎管狭窄症的重中之重是尽量减少日常生活中的过度劳累、伏案工作，以保护脊柱，减少脊柱的负荷从而减少积累伤。同时，要加强腰背肌的功能锻炼，这也是大家经常忽略的部位。由于肌肉和骨骼起协同作用，腰背肌肉力量的增加有助于脊柱正常生理结构的保护，减少胸椎管狭窄症的发生。如果一旦出现走路蹒跚、不稳，脚底下“拌蒜”的症状，不仅要考虑脑血管意外或颈椎病的可能性，还应高度警惕胸椎管狭窄症的可能性，并及时到有相关经验的医院进行诊疗。

（作者：北京安贞医院骨科医师）