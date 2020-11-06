鲜枣维C高，干枣含钾多
中国注册营养师 王宇飞 □ 中国疾病预防控制中心营养与健康所副研究员 高 超
农谚道“七月十五枣红圈，八月十五枣落杆”。中秋过后，各种枣陆续上市。直接从树上摘下来的鲜枣，吃起来口味鲜美，脆甜多汁。等过了此季节，我们一年四季能吃到的便是干枣。
有些枣，既可以干制，又可以鲜食，比如骏枣、金丝小枣等；有一些品种，果实肉质松脆、汁多，只适合鲜食而不宜晒干，比如大白铃枣、冬枣等；还有一些品种果实含干物质多，以制干为主，比如长红枣、圆铃枣、灰枣等。
从营养学角度看，鲜枣和干枣各有优势：鲜枣中维生素C含量非常高，每100克中高达243 毫克，是柠檬的11倍，被誉为“活维生素C丸”；干枣中钾、钙、铁、铜、镁、硒、锰等矿物质比鲜枣高，其中，钾含量为524 毫克/100克 ，是香蕉的2倍。无论鲜枣还是干枣，都含有一种名为环磷腺苷的生物活性物质，具有增强免疫和心肌收缩力、改善心肌营养的作用。此外，枣中还含有多种对人体有益的植物化学物，如黄酮类化合物、皂甙等，这些物质具有一定的抗氧化、抗肿瘤、免疫调节、保护心血管等作用。
不过，不管是鲜枣还是干枣，能量和含糖量都较高，2两鲜枣与2两米饭的能量相当，干枣的能量更是鲜枣的2倍，因此糖尿病患者要特别注意不宜多用。此外，干枣中不溶性膳食纤维比较高，大量摄入，可能造成消化不良，引起腹胀。▲
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