吃红枣补血？高价食物=高营养？这些“常识”别迷信

编者按：贫血了多吃红枣能补血？高价食物营养就高？霉变花生一定有黄曲霉素？面对这些问题，你的答案是啥？来看看专家的说法。

靠吃红枣补血？不靠谱

一直以来，身边人似乎都有这样一种共识，贫血了，就多吃点红枣红糖补补吧，广州医科大学附属第三医院主治医师何智映表示，这不靠谱。

贫血是婴幼儿、少年儿童、孕产妇、老年人、消瘦人群、素食人群和消化系统疾病患者常见的健康问题。贫血最为常见的是缺铁性贫血；其次也可由失血过多引起，例如慢性腹泻、长期痔疮发作以及经量过多等；还有巨幼细胞性贫血，主要因叶酸和（或）维生素B12缺乏所致；此外，常见的还有与遗传相关的地中海贫血。

早期识别贫血，可能会有这四种迹象：脸色、唇色、下眼睑黏膜苍白，指甲或手指末端苍白，多数时候是提示我们的血管末梢供应较差，因此看起来没有粉红的气色；头晕，就是指当你在变换体位时，像蹲下再站起、长时间低头、刚起床时，突然眼前一黑，或感到很眩晕，站不稳的感觉；疲乏，感觉精神和体力较之前下降，如步行较快时、上几层楼梯就气喘吁吁，平时总是感觉疲累，精神差，注意力不专注，学习效率和工作效率低下，也可能跟贫血导致的大脑和全身组织供氧不足有关；容易感冒，有缺铁性贫血的低龄幼儿人群以及老年人，贫血导致免疫力低下时，更容易感冒。此外，如果体检时发现血红蛋白含量低于了正常值，也是一个重要的贫血提醒信号哦。

铁的来源主要是日常食物，动物血、肝脏及红肉铁含量及吸收率均较高，其次是鸡蛋、鱼类、禽类、水产品类似蚌肉、蛏子、蛤蜊，最后还有些植物性的食物，如黑芝麻、菌类、桑葚干和红枣。但要注意，植物性的铁形式吸收率远低于动物性食物；另外，进食铁含量丰富食物时，搭配富含维生素C的食物，能促进铁的吸收。

很多人谈起补血，必定想到红枣，其实红枣的含铁量只有猪肝的1/10，吸收率也较低。在中医药典中，红枣有补中益气，养血安神的功效，我们建议日常可适量吃，但不能依靠红枣来纠正缺铁性贫血。

一般来说，日常三餐都有50g~100g肉类，一周有1次动物血或动物肝肾25g~50g，就可以满足铁的需要。孕产期女性以及确诊有缺铁性贫血的人，每周再增加1次动物血或肝脏。

高价=高营养？别迷信

近年来，藜麦、牛油果和鹰嘴豆，这3种食物因被贴上“超级食物”的标签，迅速走红网络，有不少博主和大V都在安利，说它们营养价值高，吃了有助于减肥、增肌，特别适合健身人士。于是，这3种网红食物的售价逐年看涨，远高于同类产品。相关专家表示，别迷信。

对于藜麦、牛油果和鹰嘴豆是否真适合健身人士，从业14年的资深健身教练潘甫表示，健身人士的饮食搭配取决于他们的健身目标，通常包括减肥、增肌。

潘甫认为，减肥人群日常饮食的总要求是低热量，只有当摄入热量少于支出热量，形成热量赤字，才能达到减肥的目的。增肌训练的饮食原则是高碳水、高蛋白和多营养素。

“按照这两类人群的健身目标，藜麦是一种非常适合减肥的主食，其膳食纤维、蛋白质和微量元素含量都比较高，可与燕麦、全麦面包等减肥主食媲美，对于有增肌需求的人士也是不错的选择。鹰嘴豆是适合减肥的一类豆制品，同时有利于补充蛋白质。而牛油果对减肥的作用不大，建议一周食用1个到2个。”潘甫认为，没有必要将藜麦、牛油果和鹰嘴豆神化，长期大量吃它们反而不利于健康。食物要搭配着吃才好，一种食物营养素再高，也不建议长期大量摄入，饮食种类应尽量丰富多样，最好经常变换摄入的食物。

“目前，这3种食物在健身界不算主流的减肥食物或增肌食物。”潘甫介绍道，健身食物的营养素主要有碳水化合物、蛋白质、膳食纤维、维生素，主食类推荐燕麦片、全麦面包及其他粗粮；优质蛋白质来源于牛肉、鸡肉和深海鱼类；膳食纤维和维生素推荐新鲜蔬菜，此外还可以补充一些大豆及其制品。

与同类其他普通食物相比，这些网红食物的营养价值真的特别高吗？

“藜麦、牛油果和鹰嘴豆，这3种食物都是我国不常见的食物，属于新资源食品，因其价格偏高，又属于高档食材。”重庆医科大学教授张勇说。

张勇表示，对食物营养价值的评判，通常将其与类似的食物比较或者和被替代食物比较。

“可以和藜麦作比较的对象是谷物和豆类，藜麦的营养价值处在二者之间，并不及豆类。牛油果属于水果类食物，相比普通水果，它含有更多的油脂、更少的糖。鹰嘴豆属于豆类，它的营养成分与普通豆类差别不大。”张勇提示道，以上3种食物与其同类食物相比，营养价值难分仲伯，没有必要分出哪个营养价值更高、哪个营养价值更低，它们都可以作为健康膳食的一部分。

此外，还有很多家长把藜麦、牛油果、鹰嘴豆作为婴幼儿辅食的原材料，真的适合吗？哪些人群不适合吃这3种食物呢？

张勇表示，对于大部分人来说，吃以上3种食物都没有问题，适量给儿童当作辅食也是可以的。“藜麦和鹰嘴豆可以部分替代传统主食，改善主食的结构单一问题，有益于健康。牛油果因为含油脂比较多，多吃容易引发能量过剩，不太适合需要控制体重的人群。”他说。

关于黄曲霉素，这些“常识”有错

近年来，虽然媒体对黄曲霉素的科普宣传不少，但很多人对它仍存在种种误解，一些网络上流传甚广的黄曲霉素“常识”其实都是错的。

霉变花生一定有黄曲霉素？错。霉变花生不能吃，但未必有黄曲霉素。举个例子，如果花生是因为被污染上根霉而产生霉变的，那就没有黄曲霉素。

没有霉变的花生就不含黄曲霉素？错。花生是否受到黄曲霉污染，肉眼是看不出来的，必须通过检测。

被黄曲霉污染的花生肯定有黄曲霉素？错。黄曲霉是否能产生毒素，要看它有没有产毒的基因。食品工业中也需使用黄曲霉，只要不产毒就可以用。

污染的不是黄曲霉就不会产生黄曲霉素？错。除了黄曲霉，寄生曲霉也能产生黄曲霉素。

总结就是，发霉的花生不一定有黄曲霉素，没发霉的花生也不一定没有黄曲霉素。

地沟油中含黄曲霉素？错。黄曲霉素主要产生在田间和储存环节，地沟油里的黄曲霉素几乎都是人们“脑补”的。

验钞机可以检测黄曲霉素？错。黄曲霉素可以被激发出荧光，很多检测方法的确是基于这一点。不过一般食品中的黄曲霉素含量极低，不可能被验钞机“看”出来。

普洱茶含较多黄曲霉素？不准确。普洱是靠微生物发酵得到的，这些微生物菌群会排斥黄曲霉，因此一般不会有黄曲霉素，只有少数劣质普洱可能含有少量黄曲霉素。

腐乳、豆豉、豆瓣酱容易被黄曲霉污染？不准确。在制作这些食物的过程中，生产者确实利用了霉变，不过产生霉变的并不是黄曲霉，这点和普洱茶类似。虽然不排除这些食物有被污染的可能，但总体上来讲可能性不大。

大米发黄是长了黄曲霉？不能一概而论。大米发黄，更可能的原因是陈化，也就是放久了。陈化会导致营养价值下降，但不一定产生黄曲霉素。

黄曲霉南方才有？错。南方温暖潮湿，确实更适合黄曲霉。不过北方并非净土，尤其是华北地区，温度并不低，也是黄曲霉常见的区域。东北、西北相对好一些。

筷子、案板几个月不换就会长黄曲霉？错。黄曲霉产毒需要潮湿的环境、丰富的营养，还要携带“产毒基因”。花生、大米、玉米之类食物易产生黄曲霉，是因为它们有营养。这个条件，一般的筷子和案板都不具备，所以，上面长霉有可能，产生黄曲霉素，有点异想天开。

虽说不必太担心黄曲霉素，但为了家人健康，我们在使用筷子和案板的过程中，最好注意这样几点：第一，筷子洗完别急着放进筷子盒，稍沥一下水；第二，筷子盒里不要放太多餐具，多余的晾干后收进橱柜；第三，定期清理筷子盒，底部容易长霉；第四，案板尽量做到生熟分开，如果用一块案板的，不要用正反面来区分生熟，应该用先后次序区分；第五，案板用完，及时清洗干净，不留食物残渣；第六，案板洗完可悬挂或立起来，不要贴墙放置或平放在台面上；第七，次日或下一顿饭使用案板前，最好再次用流水清洗下。（人民健康网综合自广州日报、科技日报、北京青年报、人民政协报）