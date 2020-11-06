乱喝“养生水” 竟致急性肝损伤

食欲不好、恶心呕吐、皮肤变黄……当这些症状出现在自己身上时，向来注重养生的林叔以为是胃出了毛病，可到医院一查，竟是急性肝损伤，还因此突然住进了ICU。专家指出，有些人注重保养，这本是好事，但迷信民间偏方，滥用中草药物，小心养生不成反伤身！

乱喝所谓“养生水”住进ICU

林叔既往无肝病病史，也没有慢性肝病体征，如肝病面容、肝掌、蜘蛛痣、脾大等，影像学检查也没有门脉高压征象，可是转氨酶短期内升高，化验显示肝细胞损伤，转氨酶大于8倍正常值，碱性磷酸酶大于3倍正常值，胆红素增高，凝血酶时间延长，对维生素K治疗反应差……这些检查结果提示，他出现了急性肝损伤！

这到底怎么回事？经过一番询问剖析，医生们帮他找到了元凶——竟是一种他常喝的“养生水”。

原来，1个月前林叔听信好友介绍，开始服用一种据说可以降血压降血糖的“草”，每次取1两煲水，每天喝2-3次。草药是托邻居采摘的，并非药店购买。医生分析，他很可能是误食假草药或药物用过量，导致急性药物性肝损伤。

药物性肝损伤不容小觑

据广州医科大学附属第三医院重症医学主任医师王懿春介绍，药物性肝损伤是指在药物使用过程中，由于药物或其代谢产物引起的肝细胞毒性损害或肝脏对药物及代谢产物的免疫过敏反应所致的疾病。临床上，有些药物性肝损伤是中草药本身具有肝毒性造成的，如雷公藤，有些是误食假草药，有些是因为药物炮制或处理不当，有些是应用不规范、中西药不合理联用导致部分成分过量，都可能引发药物性肝损伤。

该院重症医学主治医师倪淑媛指出，多数药物性肝损伤的患者没有明显症状，仅有肝脏生化指标不同程度的升高。部分患者有乏力、食欲减退、厌油、肝区胀痛及上腹不适等消化道症状。少数患者可有发热、皮疹、嗜酸性粒细胞增多、关节酸痛等过敏表现。不过，王懿春提醒，药物性肝损伤病情严重者可出现急性肝衰竭或亚急性肝衰竭，需引起警惕。

有些人注重保养，这本是好事，但日常不应迷信民间偏方，不滥用中草药物和自然植物。如果想调理身体，最好到正规医疗机构咨询，有必要使用中草药时应注意规范。对于高危人群，用药期间应在医生的指导下加强生化检测，以便及时发现肝损伤并给予合理的治疗。（全媒体记者翁淑贤 通讯员张小瑞）