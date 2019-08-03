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人工智能可预测急性肾损伤

张家伟

2019年08月03日08:32 来源：健康报网

新华社伦敦8月1日电 （记者张家伟）一个国际团队日前在《自然》杂志上发表报告说，新开发的人工智能系统能提早两天预测急性肾损伤发作，有望帮助及时发现有病情恶化风险的患者，为早期治疗提供时间窗口。

谷歌旗下人工智能公司“深层思维”已在围棋和电竞游戏上展示了人工智能的实力。近年来该公司正尝试将这些顶尖技术实用化，其中一个重要领域就是医疗。

“深层思维”研究人员领衔的团队开发了一种可评估患者病情危险因素的深度学习方法，他们借助在美国退伍军人医疗体系接受过治疗的逾70万名患者的数据来训练这一人工智能系统，并尝试用它来预测急性肾损伤病情变化。

衡量急性肾损伤的一个重要指标是肌酐，这是肌肉在人体内代谢的产物，可反映出肾小球的滤过功能。当肾脏功能出现异常时，肌酐指标会显著升高。通过分析患者医疗档案中的肌酐指标，这一人工智能系统最早能提前48小时预测出55.8%的急性肾损伤发作。系统还成功识别出了90.2%的需要透析的严重急性肾损伤患者。这类早期预警或能让患者在出现不可逆的肾损伤前及时获得治疗。

不过，报告也指出，这项研究仍存局限性。比如，用于训练该人工智能系统的医疗数据中女性患者仅占6.38%，因此尚不清楚这一方法在更大群体中的适用性。尽管如此，团队仍认为研究结果揭示了人工智能在病情预测等方面的潜力。

(责编：孙博洋、李栋)


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