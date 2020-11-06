坚持走中国粮食安全道路（新论）

民为国基，谷为民命。解决好14亿人口的吃饭问题，是我们最基本的国情、最根本的民生。只有牢牢端稳中国饭碗、始终掌握粮食安全的主动权，才能在实现“两个一百年”奋斗目标中，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，使人民群众真正有尊严有体面、有保障有安宁。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把粮食安全作为治国理政的头等大事，始终把粮食和农业作为改革发展稳定工作的重中之重，确立了新时期“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的国家粮食安全战略，明确要求必须把中国人的饭碗牢牢端在自己手中、确保“谷物基本自给、口粮绝对安全”，不断完善和创新粮食安全政策机制和制度框架，探索形成了符合我国国情粮情的粮食安全道路，当前粮食安全形势处于历史最好时期。

中国探索实践的粮食安全道路，以解决吃饭问题这一最根本的民生需求为出发点，是符合世情国情的国家治理实践创新。一是建立了“三位一体”的粮食安全保障体系，即以确保口粮绝对安全为核心的国内粮食生产体系，以应对突发事件、维护市场稳定为重点的粮食储备体系，以统筹利用国际粮食市场和资源为路径的全球农产品供应链。二是不断加强粮食供给保障能力建设。一方面持续提高粮食综合生产能力，坚持“藏粮于地、藏粮于技”，提升农业可持续发展能力；另一方面，稳步推进中央和地方两级粮食储备体系建设，目前国家粮食储备数量充足、质量良好，是确保粮食安全坚实的物质基础和关键支撑。三是有效统筹国内外农业资源配置机制。在立足国内确保口粮绝对安全的前提下，逐步探索形成能够统筹利用国际国内两个市场、两种资源的资源配置机制，不断深化国际农业和粮食安全合作，积极拓展经贸投资，通过“走出去”“引进来”，推进建立全球农产品供应链，进一步增强我国粮食安全综合保障能力。

当今世界正经历百年未有之大变局。必须统筹发展和安全，坚定不移走中国粮食安全道路，构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的国家粮食安全保障体系，将中国人的饭碗更加牢牢端在自己手中。为此，要进一步强化粮食供给保障能力建设，加强和完善农业支持政策体系，保护和提高农民种粮务农积极性，夯实地方重农抓粮积极性和责任心，加大农业基础建设支持力度，大力推进农业科技创新，有效提高粮食综合生产能力；深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，促进农业转型升级，加快由增产向提质导向转变，推动粮食产业高质量发展，提高粮食质量和品质，适应消费升级的需要；加强粮食安全风险治理，全面提升粮食安全宏观调控水平和风险治理能力；进一步加强和完善粮食储备体系，优化区域布局，完善品种结构，健全物流体系；鼓励我国企业深度融入全球农业食品生产、加工、物流、营销及贸易产业链、价值链与供应链，深度参与国际农业和全球粮食安全治理，充分发挥共建“一带一路”在拓展农业国际合作中的重要作用，构建持续、稳定、安全的全球农业食品供应网络。

（作者为国家粮食安全战略专家咨询委员会委员、同济大学经济与管理学院特聘教授）

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 08 版）