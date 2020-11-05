葛兰素史克中国处方药和疫苗总经理齐欣：再赴进博之约

2020年11月5日至10日，19家RDPAC（中国外商投资企业协会药品研制和开发行业委员会）会员企业参加第三届中国国际进口博览会。为此，RDPAC特邀参展会员企业的相关负责人，就参展看点、营商环境、中国市场的发展策略、助力健康中国等话题进行了交流。

GSK中国处方药和疫苗总经理齐欣

进博会可促进互利共赢 让观众充分了解企业

据了解，全球医疗保健公司葛兰素史克（简称：GSK）携创新产品及解决方案亮相本届进博会。GSK中国处方药和疫苗总经理齐欣介绍，该公司展台占地总面积达800平方米，分为呼吸、特药、疫苗、核心处方药和HIV、消费保健品五大展区，全方位地展示创新研发实力与医疗解决方案。

齐欣表示：“进博会是中国政府加大改革开放力度、支持创新和打造更优国际化营商环境的重要举措，是各界加强经贸交流合作，促进互利共赢的重要平台。2019年，GSK首次以参展商身份亮相第二届进博会，展示了多项创新药物、疫苗和医疗解决方案，吸引了众多领导和参会者的驻足，以及权威媒体的广泛关注和报道，加深了中国民众、业界伙伴对GSK的了解。”

她介绍说：“对于第三届进博会，我们充满期待。今年向公众展示GSK已在中国上市的数十款创新产品，其中包括带状疱疹疫苗，可用于儿童及成人系统性红斑狼疮患者的生物制剂，用于慢阻肺治疗的每日一次三合一吸入制剂，以及用于HIV初治和平稳转换成人患者的单片复方两药方案。”

政策利好让企业受益匪浅 通过进博会展示实力

在齐欣看来，目前中国在世界经济中发挥着举足轻重的作用。她说：“近年来，中国政府不断深化对外开放、推动贸易自由、优化营商环境。作为一家根植于中国的跨国药企，GSK深刻地感受到中国经济的强大韧性和政府坚持进一步扩大开放的决心。在医疗健康领域，政府继续深化医疗改革，加速引入创新医疗产品，改善医疗可及性与质量，让我们备受鼓舞，更加有信心加大对中国的投入、加速引入创新、与中国市场共成长。”

齐欣还表示：“新冠疫情是对全球各国应对突发公共卫生挑战的一次考验。中国的‘战’疫行动力令世界瞩目。如今，在疫情防控常态化的前提下，政府积极促进经济社会的复苏和发展，保障民生福祉，中国经济所展现出的韧性使我们对未来充满信心。”

她还提出：“疫情之下，进博会将成为构建‘双循环’格局的一扇窗口，在给世界带来更多互利共赢的机会的同时，也为引领全球创新、科技发展提供了合作交流平台。我们将借助这一平台，全方位地展示自身创新研发实力与医疗解决方案，将更多创新药物和疫苗引入中国的同时，致力于构建‘医防一体’的健康管理体系，帮助中国人民‘做到更多、感觉更舒适、生活更长久’。”

对中国市场前景充满信心 “合以致胜”让广大民众获益

“作为首批进入中国的跨国药企之一，我们不仅见证、参与了中国医疗卫生事业的发展与变革，也从中获益良多。中国市场是GSK最重要的市场之一，亦是我们业务发展的重中之重。”齐欣表示，“中国政府把人民健康放在优先发展的战略位置，出台一系列方针、政策有力促进医疗健康事业的发展，以满足广大人民日益增长的健康需求。另外，中国在人工智能、大数据、互联网科技等领域的发展处于世界前列，未来通过科技赋能、优化疾病全程管理的想象空间巨大。”

齐欣还提出：“我们对中国市场前景充满信心，将进一步发挥在处方药、疫苗和消费保健品三大业务领域的优势和专长，继续深耕在中国的发展，携手中国合作伙伴共同构建和完善医疗生态，不断提升优质医疗资源可及性，助力建设‘健康中国’。”

“当前中国在慢性病和传染性疾病领域仍然面临诸多挑战，亟待通过医药创新来弥合临床治疗未满足的需求。我们作为一家以科学为导向的全球医疗保健公司，致力于攻克众多医疗难题，在多个疾病领域提供创新性的预防和治疗解决方案。我们会不断加快创新产品引进的步伐，将创新疫苗和处方药引入中国市场，为医生和患者带来更多治疗选择。”齐欣说。

“同时，我们还会积极发挥在医疗创新领域的引领作用，深化与中国本土科研机构的合作，赋能本地医药创新发展。面对快速变化、不确定性增多的市场环境，我们相信‘合以致胜’。通过与政府、卫生、科研、科技等机构和企业开展合作，构建‘医防一体’的健康管理体系，为患者打造从预防到治疗到预后健康护理的全病程管理模式；我们还会以科技赋能医疗服务，借助‘互联网+医疗’等创新手段提高药品可及性、提升医疗规范化，让广大民众获益。”齐欣表示。