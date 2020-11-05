泡发食物有毒、输液能防脑卒中……这些传闻究竟是真是假？

10月已过，2020年也逐渐步入尾声，但各种传言似乎并不消停：今冬将现60年来最冷冬天、吃泡发食物就会引起中毒、输液能预防脑中风、奶茶含有大量反式脂肪酸、瓜果香甜是因为加了甜蜜素……这些传闻究竟是真是假？

谣言一：今冬将现60年来最冷冬天

今年国庆期间，我国多地出现明显降温，中东部部分地区降温超过12摄氏度，河南老君山、白云山等景区还出现了降雪。朋友圈开始流传：“今冬将现60年来最冷冬天”“今年将是2008年以来最冷的一年”“这一切都与拉尼娜有关”。

真相：今年冬天会偏冷还是偏暖，需要在科学分析的基础上进行综合研判，不是通过几次降雪就能判断出来的。

中国气象局气象分析师翟羽解释道，拉尼娜是指赤道太平洋东部和中部海水大范围持续异常变冷的现象。当温度偏低现象的持续时间达到一定程度时，我们就称之为一次拉尼娜事件。

“不论是冷冬还是暖冬，都是有利有弊的。比如，暖冬有利于空气中细菌、病毒的生存，增加了我们生病的几率。而且由于气温较高，降雪概率大大降低，导致天气格外干燥。同时，土壤中的虫卵更容易越冬繁殖，或导致大面积的虫灾出现，不利于农业生产。不过，由于气温没有那么寒冷，我们供暖的需求就会相对减少，有利于节约能源。”翟羽说。

翟羽介绍，心脑血管疾病或者患有高血压的患者，在冬季，尤其是在气温骤降或者特别寒冷的时候，发病率就会大大增加。所以，冷冬期间需要特别关注这些老年人的身体健康问题。

谣言二：吃泡发食物就会引起中毒

近日，“酸汤子”中毒事件发生，让米酵菌酸这个原本人们不太熟悉的东西，频繁出现在公众视野。很多人因此开始担心各种被泡过的食物的安全性，拒绝一切浸泡过的食物，生怕中招。

真相：并非所有被浸泡过的食物都含有米酵菌酸，大可不必因此拒绝一切浸泡食物。对于某些可能产生米酵菌酸的食物，只要浸泡时间合理，就可避免中毒，无需过度担心。

公共营养师薛庆鑫表示，下面这几种食物都有可能产生米酵菌酸，要想避免中毒，合理浸泡和食用非常关键。黑木耳的浸泡时间建议不超过4小时，水温不超过30摄氏度。有实验表明，泡发超过6小时，黑木耳的边缘就会开裂，不仅严重影响木耳的品质，也使木耳更易受到微生物污染。

河粉、米粉在热水中的浸泡时间不得超过20分钟，食用前需再用沸水煮1分钟至2分钟。如果嫌麻烦可直接用冷水泡，那么就得泡4个小时。

谣言三：输液能预防脑卒中

很多中老年人认为，季节交替时，去医院输液可以通血管。于是，一入冬很多人就去医院输液，希望以此来预防心脑血管疾病和脑卒中。

真相：首都医科大学宣武医院神经内科主治医师陈飞表示，脑卒中是急性脑血管病的俗称，有些人认为每年输液通血管可以预防脑血管病，这种观点是错误的。

急性脑血管病，包括缺血性脑血管病以及脑出血。头颈部血管动脉粥样硬化、血管狭窄闭塞或房颤，都可以导致缺血性脑血管病，而脑出血是由于脑部血管破裂导致的。

这些中老年人去医院输的药物，多是有“活血”作用的中成药，对于控制血管的狭窄以及血栓形成并无效果。此外，输液的“活血”作用也非常短暂，停止输液就没有效果了，而我们不可能天天输液。

那么，怎么才能预防脑血管病？

首先，需要控制造成脑卒中的危险因素，包括：高血压、糖尿病、高脂血症、高同型半胱氨酸血症等疾病，以及吸烟、饮酒、肥胖、不运动等不良生活习惯。只有全面控制好这些危险因素，我们才能预防脑卒中，降低罹患脑卒中的风险。

其次，中老年群体应定期进行脑卒中的筛查，通过做超声检查明确是否存在颈部血管、脑部血管狭窄，通过做心电图明确是否存在房颤等问题。

医生会根据病人脑卒中筛查的结果，为其制定预防方案。这个方案包括建立良好的生活习惯，进行合理的膳食调整。同时，患者应按医嘱服用相应的预防药物，包括抗血小板药物及他汀类降脂药物。

谣言四：奶茶含有大量反式脂肪酸

“初秋的第一杯奶茶”火了，一种说法也开始在朋友圈疯转：奶茶含有大量反式脂肪酸，正在毁掉中国年轻人的健康。

真相：任何“抛开计量谈毒性”的行为都不科学。反式脂肪酸对健康的危害是长期积累的结果，只要不多吃，对健康的影响就是可控的，关键是要控制量。

吉化集团公司总医院营养科副主任医师沈迎建表示，含有反式脂肪酸是奶茶被诟病的主要原因。据媒体报道，根据来源反式脂肪酸可被分为天然和人工两种，我们通常所说的反式脂肪酸，是指人工反式脂肪酸。

目前，人们对反式脂肪酸存在一定的误解，实际上反式脂肪酸并不属于非法添加物质，也非食品添加剂，而是食品企业生产部分氢化脂肪时产生的一种衍生物，当以氢化脂肪作为原料或辅料生产食品时，产品中就会带有反式脂肪酸。

沈迎建说，反式脂肪酸对健康的危害，要看究竟吃了多少。世界卫生组织（WHO）2003年建议，人体反式脂肪酸的供能比应低于1%。而2013年发布的《中国居民反式脂肪酸膳食摄入水平及风险评估报告》显示，我国居民通过膳食摄入的反式脂肪酸供能比仅为0.16%，像北京、广州这样的大城市，居民的反式脂肪酸供能比仅为0.34%，仅有0.4%的城市居民摄入量超过世界卫生组织的建议值。也就是说，多数人日常反式脂肪酸的摄入量都没有超过建议标准。

谣言五：瓜果飘香是因注射了甜蜜素

秋天的可爱，除了秋高气爽，还有瓜果飘香。但有不少人发现，现在的水果好像比10年前的水果更甜了，甚至最近有传言称，这是果农为了让水果能卖个好价钱，往水果里注射甜蜜素来增加甜度。这是真的吗？

真相：甜蜜素是一种无营养甜味剂，是国际通用的食品添加剂。它价格便宜，是蔗糖价格的1/3，但甜度却是蔗糖甜度的30倍至40倍，于是它被广泛应用于饮料、甜品、果汁等食物的加工领域中。

首先要明确的是，甜蜜素的使用只要是在规定范围内，是不会影响我们身体健康的；其次，“果农往水果里打甜蜜素来优化其口感”这个事儿，是不太可能发生的。为啥呢？

要知道，在水果表面打甜蜜素，丝毫不会对水果的甜度产生任何影响。这是因为甜蜜素溶于水但不溶于油脂，即便是在水果表面喷洒甜蜜素，甜蜜素也不会进入到水果内部，也就不存在增加甜度的可能性。

如果商贩想要通过注射的方式给水果增甜，那就需要对水果进行全方位注射，先不说费时费力，单这个操作本身，就会使水果的细胞壁遭到破坏，加速水果的腐烂。换句话说，对于果农和水果商贩来说，无论是在哪一个环节给水果注射甜蜜素，都是有百害而无一利的。

既然不存在被注射甜蜜素一说，那水果咋越来越甜呢？

水果中的糖有蔗糖、葡萄糖、果糖，其中果糖的甜度最高，其次是蔗糖，最后是葡萄糖。不同的水果中，这3种成分的含量是不同的，比如苹果以果糖为主，桃子、甘蔗就以蔗糖为主，而水果的含糖种类和数量决定了不同水果口感的差异。

另外，果实甜度的高低，与植物叶子的品质关系较大。因为植物的叶子是执行光合作用的“器官”，在光合作用中，它的重要任务是制造葡萄醣、碳水化合物、各类有机酸等物质。植物在生长阶段拥有的高效能叶子越多，制造的养份越多，树体储存养份的效能越高，果实的品质就会得到相应提升。

随着种植科学的不断突破和创新发展，植物生长的各个有利条件得到了更全面的提升和保证，水果的品质和口感，自然也随之得到了提高。

（本报记者 张 蕴）