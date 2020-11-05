长“富贵包”是因为胖？ 错！多由长期低头姿势造成
生活中，我们常会看到身边有人的后颈部长有一个巨大的肿块。因其多见于体态丰盈、面带“富贵相”的人身上，所以一些老百姓认为，这个包出现的原因是肥胖，称其为“富贵包”。
那么，这个包真的跟肥胖有关吗？它真正的成因是什么？又该如何预防呢？
人体的脊柱，在正常状态下存在生理性弯曲，颈椎的生理曲度为前凸，而胸椎呈后凸，颈胸段交界处刚好是前凸后凸的过渡。但在病理状态下，颈椎下段过度前凸且胸椎上段过度后凸，便形成了该交界处的骨性突起，其直接影响到附着的肌肉，相关肌群因此紧张痉挛，局部循环代谢不畅，于是引起慢性炎症以及脂肪堆积。
该过程使原本较小的骨性突起逐渐增大，外形突出，“富贵包”就此成型，其范围往往在第6节颈椎至第3节胸椎之间。这样的后颈部大包中，既有颈胸交界段棘突的突出，也有炎性增生组织、堆积的肥厚脂肪等软组织。
一般来说，“富贵包”多由长期低头姿势造成，如长时间低头工作、学习或玩手机等，与肥胖没有明确的关联。
“富贵包”不同于普通的皮肤肿块，它不仅影响外表形体美观，而且还给身体健康带来一定的危害。此外，通常来说，“富贵包”体积越大，症状越严重。
同时，“富贵包”还可能会影响脑部供血，并可能与高血脂、高血压等心脑血管类疾病有关联，个别长“富贵包”的人可出现心动过速、心律不齐、血压升高等症状。
既然“富贵包”会带来如此多的烦恼，那我们在日常生活中应如何去预防？
具体可以从以下两个点来入手：
首先，改正不良的生活、工作习惯，避免颈部慢性损伤。坐姿应保持自然端坐位，调节桌、椅之间的高度，避免头颈部过度后仰或前屈，使头、颈、肩、胸保持正常的生理曲线。切忌长时间低头工作、学习或游戏，每低头半小时需要抬头运动，使头颈部左右转动，转动时宜轻柔缓慢。
其次，要坚持颈肩部肌肉锻炼，维持颈椎稳定和优美形态。同时，锻炼方案须个体化，锻炼应量力而行，不要过度锻炼损伤肌肉韧带。
（稿件来源：科学辟谣平台）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn