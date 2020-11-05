长“富贵包”是因为胖？ 错！多由长期低头姿势造成

生活中，我们常会看到身边有人的后颈部长有一个巨大的肿块。因其多见于体态丰盈、面带“富贵相”的人身上，所以一些老百姓认为，这个包出现的原因是肥胖，称其为“富贵包”。

那么，这个包真的跟肥胖有关吗？它真正的成因是什么？又该如何预防呢？

人体的脊柱，在正常状态下存在生理性弯曲，颈椎的生理曲度为前凸，而胸椎呈后凸，颈胸段交界处刚好是前凸后凸的过渡。但在病理状态下，颈椎下段过度前凸且胸椎上段过度后凸，便形成了该交界处的骨性突起，其直接影响到附着的肌肉，相关肌群因此紧张痉挛，局部循环代谢不畅，于是引起慢性炎症以及脂肪堆积。

该过程使原本较小的骨性突起逐渐增大，外形突出，“富贵包”就此成型，其范围往往在第6节颈椎至第3节胸椎之间。这样的后颈部大包中，既有颈胸交界段棘突的突出，也有炎性增生组织、堆积的肥厚脂肪等软组织。

一般来说，“富贵包”多由长期低头姿势造成，如长时间低头工作、学习或玩手机等，与肥胖没有明确的关联。

“富贵包”不同于普通的皮肤肿块，它不仅影响外表形体美观，而且还给身体健康带来一定的危害。此外，通常来说，“富贵包”体积越大，症状越严重。

同时，“富贵包”还可能会影响脑部供血，并可能与高血脂、高血压等心脑血管类疾病有关联，个别长“富贵包”的人可出现心动过速、心律不齐、血压升高等症状。

既然“富贵包”会带来如此多的烦恼，那我们在日常生活中应如何去预防？

具体可以从以下两个点来入手：

首先，改正不良的生活、工作习惯，避免颈部慢性损伤。坐姿应保持自然端坐位，调节桌、椅之间的高度，避免头颈部过度后仰或前屈，使头、颈、肩、胸保持正常的生理曲线。切忌长时间低头工作、学习或游戏，每低头半小时需要抬头运动，使头颈部左右转动，转动时宜轻柔缓慢。

其次，要坚持颈肩部肌肉锻炼，维持颈椎稳定和优美形态。同时，锻炼方案须个体化，锻炼应量力而行，不要过度锻炼损伤肌肉韧带。

（稿件来源：科学辟谣平台）